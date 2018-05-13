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苗市、竹南爭雄 藍綠詭譎多變

2018-05-13 23:56聯合報 本報記者范榮達

苗栗縣議員邱鎮軍今天在下屆苗栗市長選舉國民黨內初選出線，可望代表國民黨參選。圖／...
苗栗縣議員邱鎮軍今天在下屆苗栗市長選舉國民黨內初選出線，可望代表國民黨參選。圖／聯合報系資料照片
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苗栗縣18鄉鎮市長選舉，泰安鄉藍綠之爭成形，國民黨提名尋求連任的劉美蘭，面臨民進黨徵召泰安鄉民代表盧光明強力挑戰。苗栗市、竹南鎮長選情近來暗潮洶湧，距離選舉投票還有半年多，仍存有很大的變數。

國民黨籍大湖鄉長胡娘妹、獅潭鄉長謝春梅、無黨籍卓蘭鎮長詹坤金，以及劉美蘭都尋求連任，其中謝春梅、詹坤金的對手還沒有明朗化，但2人不敢掉以輕心，積極經營、爭取支持。大湖鄉部分，傳出前鄉長陳永福有意捲土重來，泰安鄉則將上演劉美蘭、盧光明藍綠之爭。

鄉鎮市長選舉，藍綠形勢近來在苗栗市及竹南鎮都發生變化，民進黨縣黨部通過徵召張喜慶參選苗栗市長，因他未繳交保證金，被縣黨部取消徵召資格在案，但政壇認為張喜慶是以退為進，因他長期在民進黨經營早已獲深綠認同，以無黨籍身分參選，希望獲得中間選民更多的支持。

藍營則面臨分裂危機，縣議員邱鎮軍雖從國民黨內初選脫穎而出，但落敗的苗栗市民代表會主席賴桂煖仍表達不惜以無黨籍身分參選的企圖心，另名參加初選的縣議員禹耀東對外沒有鬆口，後續發展值得觀察。

此外，竹南鎮長下屆選舉也是暗潮洶湧，表態角逐的國民黨籍竹南鎮民代表會主席方進興、縣議員謝端容、廖英利及前縣議員陳碧華，因各有堅持，黨部協調不成，沒有辦理提名。

至於民進黨縣黨部通過徵召陳聖元，他策略性沒有在規定期限繳交保證金，預留無黨籍康世儒參選竹南鎮長的伏筆，政壇人士觀察，民進黨禮讓無黨籍頭份市長徐定禎參選下屆苗栗縣長以及康世儒、竹南鎮長康世明（兩任屆滿）兄弟、苗栗市長邱炳坤等無黨籍聯盟，是基於整體選戰局勢考量，而陳聖元明白表示康世儒若不選，他就會爭取民進黨提名。

民進黨國民黨

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