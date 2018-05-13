親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統聲望調查
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
政治
軍事
綜合

竹市議員北區 藍提名5人變4人

2018-05-13 23:59聯合報 記者林家琛／新竹報導

國民黨新竹市黨部市議員將提名19人、徵召1人合計20人參選。 記者林家琛／攝影
國民黨新竹市黨部市議員將提名19人、徵召1人合計20人參選。 記者林家琛／攝影
分享

國民黨新竹市議員提名與徵召人數確定合計為20人，由於中央黨部核定北區新人名額為1人，武陵里長黃世禮與新竹市青年工作協會理事長林建賢退出初選，改以無黨籍參選，市黨部主委呂學樟表示「尊重」。

國民黨參考北區市議員過去的總得票數，衡量實力後，原先5人提名規畫決定修正為4人，且3名獲提名的現任議員蕭志潔、吳青山、顏政德之外的「第四人」，將由金竹里長塗夢龍與新人王榮貴以初選分勝負。此外，香山區將徵召前市議員王明魁的女兒王寶文力拚婦女保障名額。

除北區初選結果尚未出爐，國民黨市議員20人名單已有19人底定，分別為北區蕭志潔（現任）、吳青山（現）、顏政德（現）。東區段孝芳（現）、鍾淑英（現）、張祖琰（現）、鄭正鈐（現）、李國璋（現），黃文政（新人）、陳錫文（新人）、嚴翊琦（新人）。南區徐信芳（現）、何佳樺（新）。西區陳治雄（現），香山區林耕仁（現）、鄭成光（現）、陳慶齡（新人）、王寶文（新人、徵召）。原民區林慈愛（現）。

綠黨與樹黨也要搶攻議員席次，綠黨新竹黨部在新竹市經國路1段675號6樓成立，打出「綠樹雙結盟、新竹超實力」的口號，合計要在新竹縣市共同推出4名參選人，分別為綠黨東區劉崇顯、綠黨北區易俊宏、樹黨竹北許育綸，無黨竹東金筱菁。

此外，牙醫林孝怡要在新竹市東區參選，被稱為美女刺客，威脅同為美女刺客的民進黨鄭美娟。民進黨西區現任市議員鄭正宗不排除以無黨籍投入選舉的可能性，老將若參選，對民進黨提名的新人陳建銘的勝選機率將有重大影響。

民進黨國民黨牙醫

相關新聞

大巨蛋為北市長選戰投變數 柯文哲今專案報告

2018-05-14 00:04

議員：柯綠若合作 大巨蛋案難切割

2018-05-14 00:11

雷大雨小 建築師：卡蛋三年成效低

2018-05-14 00:14

母親節聯歡 柯文哲、丁守中意外同台

2018-05-14 00:05

網路筆戰另類連線造勢 小雞、母雞互拉抬

2018-05-14 00:00

苗市、竹南爭雄 藍綠詭譎多變

2018-05-13 23:56

新北選戰 馬路巷戰打到網路筆戰

2018-05-13 23:47

宜蘭／薛呈懿 最年輕議員轉戰鎮長

2018-05-13 23:26

藍北市中正萬華區初選 林冠勳出線

2018-05-13 23:19

大選年母親節 中彰投選將忙「送禮」說愛

2018-05-13 23:07

蘇貞昌 訪樹林談政績

2018-05-13 22:56

侯友宜 回「嘉」陪母過節

2018-05-13 22:50

選舉也可以很不一樣 高思博文宣有大師畫作

2018-05-13 19:29

影／母親節活動強碰柯文哲 丁守中叫陣「PK一下」

2018-05-13 15:30

呂秀蓮世大運放水說引眾怒 蘇貞昌：不要不敬

2018-05-13 13:34

景美紀念園區 呂秀蓮盼回復原狀

2018-05-13 13:07

影／侯友宜返鄉 用嘉義美食陪媽媽過母親節

2018-05-13 13:01

民進黨道歉有3寶：狂跳針、喊誤解、扯神明下水…

2018-05-13 09:00

一句話得罪所有人 柯P跟呂秀蓮的驚世「失言錄」

2018-05-13 08:00

母親節活動同台強碰 丁守中宣戰：要跟柯文哲PK一下

2018-05-13 05:35

北市長選戰勤跑基層 柯P、丁丁「撞行程」同台PK

2018-05-13 02:02

選舉募款 國民黨主席助選團最艱困考驗

2018-05-13 00:44

黨主席助選團 馬家軍人氣旺、連朱吳洪就定位

2018-05-13 00:41

北市長3組人馬競爭 柯文哲已有心理準備

2018-05-13 00:31

蘇貞昌火力全開 侯友宜重砲還擊

2018-05-12 23:06

台北市民打考績…給柯團隊65.76分

2018-05-12 23:01

母親節快樂 蘇貞昌三聲帶賀節

2018-05-12 22:57

侯友宜參政奉獻國家 「沒聽媽媽話」

2018-05-12 22:49

國民黨市議員初選短兵相接 蔣萬安首為黃子哲「獻聲」

2018-05-12 22:34

國民黨台北市議員初選倒數 「馬郝連線」明串聯車隊掃街

2018-05-12 22:10

A PO逗相共，媽媽好顧家！育兒無處去、孩子賺嘸錢 台南媽媽好難過！

2018-05-11 18:21

候選人藍盾加身 LINE@將席捲政壇？

2018-05-09 16:29

1個柯文哲讓民進黨變成2個世界

2018-05-07 09:58

【整理包】名單漸明朗 看2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-02 10:44

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

影／馬英九出席馬友會 台南鄉親挺：該還他公道

2018-05-13 12:29

賴揆端政策牛肉 14日宣布派遣工起薪調高到3萬

2018-05-13 11:12

遇到中共軍艦打招呼就傻眼？ 海軍嚴厲駁斥

2018-05-13 15:22

送菜沒諮詢社福團體？ 議員質疑吳音寧又說謊

2018-05-13 11:45

一句話得罪所有人 柯P跟呂秀蓮的驚世「失言錄」

2018-05-13 08:00

民進黨道歉有3寶：狂跳針、喊誤解、扯神明下水…

2018-05-13 09:00

文化部認了！陸書審查爭議 敗在公文上這四個字

2018-05-13 12:30

蔡英文、馬英九、柯文哲同場浴佛 祈求國泰民安

2018-05-13 19:03

對國家有貢獻 綠委提議生三胎家庭「升學加分」

2018-05-13 12:03

柯文哲兩岸一家親態度裝傻 孫大千：兩面不是人

2018-05-13 09:08

力挺軍公教 花蓮縣長傅崐萁攜手金門將提年改釋憲

2018-05-13 17:00

送菜爭議 溪州大庄村民挺吳音寧：帶菜乾去請議員吃

2018-05-13 15:35

失蹤屆滿半年 飛官何子雨撫卹程序啟動

2018-05-13 15:49

吳音寧送菜回鄉惹議 北農：殘貨做公益會更嚴謹

2018-05-13 13:00

影／侯友宜返鄉 用嘉義美食陪媽媽過母親節

2018-05-13 13:01

呂秀蓮世大運放水說引眾怒 蘇貞昌：不要不敬

2018-05-13 13:34

謝長廷改挺姚文智？ 柯文哲：那又怎麼樣

2018-05-13 11:22

母親節活動同台強碰 丁守中宣戰：要跟柯文哲PK一下

2018-05-13 05:35

非正統馬家軍？羅智強：馬總統一直很關心我啦

2018-05-13 22:41

最新民調／蔡總統執政2年 不滿意度由五成增至五成六

2018-05-14 01:06

蔡英文、馬英九同台 沒絲毫互動

2018-05-13 19:37

募不到兵 專家：重質不重量「實編比缺編」有戰力

2018-05-13 15:37

母親節 宋楚瑜粉絲專頁發文懷念母親與妻子

2018-05-13 16:26

評柯文哲「綁架說」 丁守中：民進黨才被他綁架

2018-05-13 12:27

民調／最不滿意蔡總統經濟發展表現 負評升到六成二

2018-05-14 01:07

挺軍公教國民黨高市彰化釋憲連署 成立義務律師團

2018-05-13 20:43

聯合報一周大事5/6~5/12

2018-05-13 05:42

傳幕僚要柯停戰一周 柯文哲：有辦法嗎

2018-05-13 11:20

送菜風波 北市議員：吳音寧連說3謊

2018-05-13 13:13

聲援軍公教警消！國民黨南市各區黨部協助收集連署書

2018-05-13 20:23

陸書審查爭議 出版人：90年代政府就稱免送審

2018-05-13 10:50

柯文哲：兩岸論述就是五個互相

2018-05-13 11:56

柯文哲說台灣被深綠綁架 姚文智譏：是被他謊言綁架

2018-05-13 12:00

傳與巴拉圭合作計畫拖兩年 外交部駁斥

2018-05-13 18:40

監察院上周討論對年改提釋憲 結果被擋下

2018-05-14 00:17

政府派遣工起薪 調高到3萬

2018-05-13 13:22

第一個媽媽不在的母親節 蔡英文：很想念她

2018-05-13 12:28

選舉也可以很不一樣 高思博文宣有大師畫作

2018-05-13 19:29

巴黎印尼恐攻 蔡英文：台灣與愛好和平的人民站在一起

2018-05-13 13:32

陸客來台財力證明 擬降為10萬

2018-05-13 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top