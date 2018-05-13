竹市議員北區 藍提名5人變4人

2018-05-13 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ／新竹報導



國民黨新竹市黨部市議員將提名19人、徵召1人合計20人參選。 記者林家琛／攝影 分享 facebook

國民黨新竹市議員提名與徵召人數確定合計為20人，由於中央黨部核定北區新人名額為1人，武陵里長黃世禮與新竹市青年工作協會理事長林建賢退出初選，改以無黨籍參選，市黨部主委呂學樟表示「尊重」。

國民黨參考北區市議員過去的總得票數，衡量實力後，原先5人提名規畫決定修正為4人，且3名獲提名的現任議員蕭志潔、吳青山、顏政德之外的「第四人」，將由金竹里長塗夢龍與新人王榮貴以初選分勝負。此外，香山區將徵召前市議員王明魁的女兒王寶文力拚婦女保障名額。

除北區初選結果尚未出爐，國民黨市議員20人名單已有19人底定，分別為北區蕭志潔（現任）、吳青山（現）、顏政德（現）。東區段孝芳（現）、鍾淑英（現）、張祖琰（現）、鄭正鈐（現）、李國璋（現），黃文政（新人）、陳錫文（新人）、嚴翊琦（新人）。南區徐信芳（現）、何佳樺（新）。西區陳治雄（現），香山區林耕仁（現）、鄭成光（現）、陳慶齡（新人）、王寶文（新人、徵召）。原民區林慈愛（現）。

綠黨與樹黨也要搶攻議員席次，綠黨新竹黨部在新竹市經國路1段675號6樓成立，打出「綠樹雙結盟、新竹超實力」的口號，合計要在新竹縣市共同推出4名參選人，分別為綠黨東區劉崇顯、綠黨北區易俊宏、樹黨竹北許育綸，無黨竹東金筱菁。

此外，牙醫林孝怡要在新竹市東區參選，被稱為美女刺客，威脅同為美女刺客的民進黨鄭美娟。民進黨西區現任市議員鄭正宗不排除以無黨籍投入選舉的可能性，老將若參選，對民進黨提名的新人陳建銘的勝選機率將有重大影響。