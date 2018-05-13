選舉也可以很不一樣 高思博文宣有大師畫作

2018-05-13 19:29 聯合新聞網 台南訊



高思博。圖／資料照片 分享 facebook

國民黨台南市長初選即將做民調，參選人高思博的宣傳車也在大街小巷放送，有民發現，他的宣傳車很不一樣大，因為很美，原來有幅國寶級手繪電影看板師傅顏振發的畫作。高思博說，他相當重視傳統文化保存、傳承及創新，將顏師傅的畫作融入競選活動中，就是要改變大家對選舉的刻板印象。今天(13日)在緊湊的行程中，撥空到全美戲院親自向顏振發師傅道謝，感謝顏師傅同意讓這幅手繪「野獸冒險樂園」電影海報，登上他的宣傳車。

爭取民調出線的台南市長參選人高思博，走基層握手傾聽之外，連宣傳車也與眾不同，那面寫著改變字樣的藍天白雲底圖，原來大有來頭，是全台唯一手繪電影看板師傅顏振發的作品。這幅藍天白雲圖來自「野獸冒險樂園」電影海報，這個手繪海報來自高思博的家。

原來高思博搬新家，客廳主牆面要如何裝潢，夫婦倆靈機一動，請顏師傅來手繪。會選擇畫「野獸冒險樂園」的電影海報，是因為兒子很喜歡這部童話冒險電影。高思博夫婦跟顏振發結緣於2012年的交通部光局南區光點計劃，對於全台唯一手繪電影看板師傅顏振發，為了傳承技藝，堅守岡位數十年，非常敬佩，讓他對南區光點計劃的執行更加用心。

高思博說，現在顏師傅的手繪作品，不只長留在家中，更被運用在他的選舉官網封面、文宣品和宣傳車上。他強調，選舉也可以很不一樣，只要多用心，就能用創新的方法，在競爭的同時，也能做文化傳承。

高思博說，傳統歷史文化的保存與傳承，以及文化創新發展，都是他相當重視的，若當選台南市長，會將其列為重點市政工作之一。他強調，手繪電影看板這項傳統技藝已經逐漸消失，顏振發師傅是僅存的一位國寶級大師，這樣的大師在台南，讓他對於如何保存傳統技藝和台南文化，並且將之傳承給下一代，更有使命感。

顏振發說，非常開心自己的創作不僅能被保存在好友家中，更運用於創新選舉文化，他指出，這幅畫有許多高難度的畫法，尤其雲彩部分，是一筆一筆勾畫出來的，這也是現代電腦科技無法呈現的藝術美感。

「野獸冒險樂園」這部電影取材自繪本大師莫里斯·桑達克1963年同名童書《野獸冒險樂園》，劇情描述無法無天的小孩麥克斯覺得自己在家裡老是受到誤解，決定跑進野獸樂園。他來到一座小島，在島上遇見了天性狂野、行為難以捉摸的詭異動物。這座野獸樂園中的動物期盼能有一位領導者來帶領他們，而麥克斯也一直期待自己能成為一個王國的統治者。當他正式被野獸樂園王國冊封為國王之後，麥克斯承諾會創造出一個大家都能開心快活的地方。