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影／母親節活動強碰柯文哲 丁守中叫陣「PK一下」

2018-05-13 15:30聯合報 記者游昌樺╱即時報導

為慶祝母親節，國民黨台北市長參選人丁守中跟台北市長柯文哲，近日頻頻出席各項活動，丁守中今天(13日)上午還跳舞幫同黨議員參選人王致雅造勢。而且就在前一天晚上，丁守中更是強碰台北市長柯文哲，丁上台致詞，還引來民眾熱烈回以「凍蒜」跟「市長」等回應，讓站在一旁的柯似乎有點尷尬。但柯文哲13日早上出席法鼓山活動後受訪時淡定表示，「不然要人家喊他什麼」，表示未來選舉過程就會常常碰面。

國民黨台北市長參選人丁守中跟台北市長柯文哲，5月12日為慶祝母親節活動同台。民眾...
國民黨台北市長參選人丁守中跟台北市長柯文哲，5月12日為慶祝母親節活動同台。民眾向丁守中喊「凍蒜」和「市長」，讓站在一旁的柯文哲似乎有點尷尬。柯文哲13日受訪時淡定表示，未來選舉過程應該會常常碰面。記者王彥鈞／攝影
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丁守中柯文哲
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