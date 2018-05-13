景美紀念園區 呂秀蓮盼回復原狀

2018-05-13 13:07 中央社 台北13日電



國家人權博物館即將掛牌成立，戒嚴時期因涉美麗島事件羈押在景美看守所接受審訊的前副總統呂秀蓮說，這個地方有神聖性，要用很虔誠的心，盡量回復當年原狀。

呂秀蓮10日出席台北國父紀念館展出盧修一博士逝世20週年影像特展開幕，她回答記者問題時說，人權博物館景美紀念園區這個地方有神聖性，現在年輕的一代享受的自由和民主，是多少人在此受折磨，度過多少黑暗的日子所換來的。

被問到對當年景美看守所的印象和記憶，呂秀蓮答說，不可能很好。

她表示，這個地方是她擔任副總統期間，爭取保存下來。

她指出，很不滿意後來被改成人權文化園區，之後雖又稍微調整，但和當年相較已經走調。「很擔心現在年輕人無法體會當時的氣氛、情境。」

「更擔心的是，以為做得漂漂亮亮就好。像高雄美麗島事件，是台灣歷史上多麼重要的事，而高雄捷運以彩色玻璃設計很漂亮的美麗島站，根本和事件一點關係也沒有。當時的現場也因捷運，完全破壞。」

呂秀蓮說：「我覺得不要打著維護歷史之名，實際上卻是摧毀，感覺滿痛心。」

「景美園區要做，要用很虔誠的心，回到當年的情況，儘量回復原狀，否則不如不要。」

2017年12月13日總統府公布「國家人權博物館組織法」，歷經近6年籌備的國家人權博物館於2018年正式成立，5月17日、18日「白色恐怖綠島紀念園區」、「白色恐怖景美紀念園區」分別揭牌。

國家人權博物館揭示，除持續推動威權統治時期相關人權檔案史料文物的典藏、研究、展示、教育推廣及國際交流工作外，還將擴大支持各種人權議題及當代人權理念實踐推廣的組織發展，展現台灣追求落實民主人權普世價值的決心。