北市長選戰勤跑基層 柯P、丁丁「撞行程」同台PK

相關新聞
提選縣長遭國民黨懷疑「豪洨」 蘇貞昌：還來調查我2018-05-12 21:19
國民黨嘉市黨部副主委投蕭淑麗陣營 批遭黨沒尊嚴對待2018-05-12 19:48
89歲母叮囑台灣政治黑暗 侯友宜：這次我沒聽她的話2018-05-12 17:03
國民黨市議員初選短兵相接 蔣萬安首為黃子哲「獻聲」2018-05-12 22:34
國民黨台北市議員初選倒數 「馬郝連線」明串聯車隊掃街2018-05-12 22:10
遭酸「對手」變成朱立倫 侯友宜：老縣長要看清楚對象2018-05-12 16:20
竹市議員選情緊繃 綠黨+樹黨拚選戰2018-05-12 15:48
藍營新竹縣長難產 羅智強推薦乾脆用這招2018-05-12 15:14
丁守中成立雙北反深澳燃煤連線2018-05-12 13:22
跨區找母雞 學者：政黨派系重組前兆2018-05-12 13:20
母雞不夠力？小雞打群架 爭相跨區找母雞2018-05-12 13:17
選區縣市長母雞不夠力？縣市議員參選人跨區拚支持2018-05-12 13:04
議員選戰新人團體戰壯膽 學者：一窺派系板塊移動2018-05-12 12:34
蘇貞昌酸侯友宜「靠反對發電」批朱立倫行政不中立2018-05-12 11:20
丁守中與雙北議員參選人 成立雙北反深澳燃煤連線2018-05-12 10:42
比周美青還低調？侯友宜太座 「看過的人可以去買樂透」2018-05-12 09:00
世上只有媽媽好 柯P被綠營圍毆 神救援來了2018-05-12 08:00
北市長誰選？綠議員多喊自提人選2018-05-12 00:12
北市長黨不提名 民進黨南市議員要退選2018-05-12 00:05
藍議員轟13項政見跳票 彰化縣長魏明谷反駁2018-05-11 23:41
參加樹林里長座談會 侯友宜：翻轉樹林才有機會2018-05-11 23:31
新莊首場市政說明會 蘇貞昌：用新科技提升行政效率2018-05-11 23:22
雲林縣長選情／李進勇、張麗善 推影片搶婦女票2018-05-11 23:18
嘉義市長選情／蕭推利多 涂秀數據 黃重人民感受2018-05-11 23:11
民進黨台北市長人選 蘇貞昌：我不宜這時說三道四2018-05-11 21:26
A PO逗相共，媽媽好顧家！育兒無處去、孩子賺嘸錢 台南媽媽好難過！2018-05-11 18:21
候選人藍盾加身 LINE@將席捲政壇？2018-05-09 16:29
1個柯文哲讓民進黨變成2個世界2018-05-07 09:58
【整理包】名單漸明朗 看2018縣市長選舉有誰參選2018-05-02 10:44
搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？2017-11-18 09:00
熱門文章
越駐處徵才月薪開出7500元台幣 被留美博士嘲諷2018-05-12 12:11
比周美青還低調？侯友宜太座 「看過的人可以去買樂透」2018-05-12 09:00
世上只有媽媽好 柯P被綠營圍毆 神救援來了2018-05-12 08:00
柯文哲道歉事件的「藏鏡人」？孫大千：呼之欲出2018-05-12 13:13
影／呼籲青年別急著上大學 蔡英文：進軍隊幾年也不錯2018-05-12 18:00
粉絲喊再選總統 馬英九：不要讓名嘴聽到 不然他們會罵你2018-05-12 12:00
蔡總統：台灣能夠生存的道理 只有一個2018-05-12 17:36
黃安：三立為「親中賣馬」報導道歉 證明三立亂講2018-05-12 21:45
馬英九自爆讀大學時 母親稱讚他「很乖不會尿床」2018-05-12 14:30
中共空軍雙向繞島巡航 美反對片面改變現狀2018-05-12 05:38
不忘飛官何子雨 妻：相信他還在才活得下去2018-05-12 12:14
為兩岸一家親道歉？柯文哲：不解為何被砲轟2018-05-12 11:02
國民黨嘉市黨部副主委投蕭淑麗陣營 批遭黨沒尊嚴對待2018-05-12 19:48
分手成真？綠操盤人士：柯文哲道歉只因選舉需要2018-05-12 12:02
遭酸「對手」變成朱立倫 侯友宜：老縣長要看清楚對象2018-05-12 16:20
藍營新竹縣長難產 羅智強推薦乾脆用這招2018-05-12 15:14
觀察站／綠奪回主導權 蔡主席態度是關鍵2018-05-12 13:08
蔡總統：轉型正義必須謹慎 否則會加深傷痕2018-05-12 20:45
蔣萬安「嘟嘴」耍萌 祝全天下的媽媽母親節快樂2018-05-12 20:09
老舊機組陸續除役 台電：開源節流更迫切2018-05-12 18:20
柯媽教柯文哲兩岸一家親？段宜康：不相信2018-05-12 11:59
選區縣市長母雞不夠力？縣市議員參選人跨區拚支持2018-05-12 13:04
國民黨市議員初選短兵相接 蔣萬安首為黃子哲「獻聲」2018-05-12 22:34
影／深澳電廠案 陳歐珀三不：不支持不反對 但不接受2018-05-12 09:55
89歲母叮囑台灣政治黑暗 侯友宜：這次我沒聽她的話2018-05-12 17:03
提選縣長遭國民黨懷疑「豪洨」 蘇貞昌：還來調查我2018-05-12 21:19
高醫公會AI醫療座談 陳其邁謙稱陳宜民立院第一2018-05-12 16:44
馬習會成川金會的會談範本？馬英九大笑：沒這麼偉大2018-05-12 11:33
蔡總統：看不出短期效果 是執政者面臨的抉擇2018-05-12 17:35
柯市府公布滿意度65.76分 議員批：輔選民調2018-05-12 16:33
呂秀蓮說世大運靠中國放水 柯P：道歉就好2018-05-12 11:54
柯文哲道歉前 陣營曾兩派論戰2018-05-12 13:01
影／兩岸一家親致歉惹議 柯文哲：不解為何被砲轟2018-05-12 12:37
蔡總統：欠缺系統整合能力 是台灣的危機2018-05-12 18:20
媒體亂象如何解？總統：有賴公民素質提升2018-05-12 19:42
蔡總統：單一教育體系已不足以支撐多元社會2018-05-12 20:45
蔡總統：十八歲應自己決定未來怎麼走2018-05-12 18:26
蘇貞昌酸侯友宜「靠反對發電」批朱立倫行政不中立2018-05-12 11:20
柯媽上廣播談禮讓 柯文哲：沒加分反而扣分2018-05-12 11:40
影／瑞濱國小家長：好擔心以後學生要戴口罩2018-05-12 14:53
留言