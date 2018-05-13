民進黨道歉有3寶：狂跳針、喊誤解、扯神明下水…

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最近選舉新聞熱烘烘，選民除了為「誰出來選」看得眼花撩亂，聽到最多的共同語言竟是「道歉 」。先是新北市長參選人蘇貞昌為「不會三度再戰新北市」向保安宮神明道歉，接著是爭取台北市長連任的柯文哲向綠營道歉，只是沒想到，道歉加歹勢自認誠意十足，結果卻落得兩面不是人。

對政治人物來講，道歉學，是一門高深學問，不論是直接道歉或「繞圈」道歉，道得好，加分； 道不好，失分失很大。

●柯文哲道歉 藍綠都不爽

柯文哲的「兩岸一家親」惹惱綠營基層，為了化解連任阻力，柯文哲藉電台專訪道歉，為怕說錯，他低頭照著稿子說，所以講「兩岸一家親」，是為了降低中國大陸對世大運的阻撓，所以維持兩年前論調，「有時候講話快了點，但大家聽了就不爽，只能說抱歉、歹勢」。

台北市長柯文哲為「兩岸一家親」道歉又歹勢，卻弄得兩面不討好 。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

就在大家解讀柯文哲在關鍵時刻向民進黨基層及總統蔡英文輸誠、低頭，是替自己說過的兩岸一家親道歉，卻在講完不久又緊急發新聞稿澄清，表示自己說的道歉，是向聽到兩岸一家親「感到不舒服的人」說抱歉，並不為「兩岸一家親」這句話道歉，自己的基調沒有變。

如北一來，弄得藍綠雙方都不滿。政治人物的道歉，真心還是假意，常令人摸不著頭腦。

●花媽心內話 感性兼感性

提到道歉，舉凡全台縣市首長，都有不同道歉藝術。 「如果讓任何人覺得被糟蹋，我非常抱歉！」總統府秘書長陳菊，在她擔任高雄市長未期期間，一本《花媽心內話》新書，被楊秋興等痛批充滿政治算計，更引來不少政治波瀾；面對外界質疑不斷，花媽道出了這麼一句極具理性與感性的道歉語。

陳菊出版新書「花媽心內話」，揭露不少政壇秘辛。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●被酸賴功德 賴揆喊誤解

「道歉」真的能對失言或錯誤判斷政策適時止血？ 行政院長賴清德去年出席長照專線1966開通儀式時，勉勵辛苦的照服員時，提及薪水3萬是「功德台灣、做善事」，立即引發網友痛批並酸他是「賴功德」。

當天下午賴清德立即道歉，坦承沒把話講清楚，造成誤解，並強調行政院一直很重視照服員的薪水，薪水也比過去高。風波雖然暫息，但「賴功德」取代「賴神」，留在網民印象心中。

行政院長賴清德為照服員「功德」說道歉。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●臉書好用？林佳龍利器

台中市長林佳龍也深諳道歉哲學，台中市政府和德國霍夫曼諮詢公司簽署MOU合作備忘錄，被轟該公司為一人公司後，林佳龍隨即在臉書po文：「針對該公司的背景及技術，外界有很多疑慮，現在看來市府團隊確實掌握不夠充分，應該檢討改進」、「謝謝大家指正，我們會繼續努力」。沒說道歉二字，但有道歉的意思。

台中市長林佳龍（中）坦承與一人公司簽備忘錄，是市府同仁查證不足，會檢討改進。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●陳明文牽拖 要神明譴責

道歉者要能道歉到對方心坎裡，還真不容易。嘉義縣長張花冠在民雄大士爺文化祭時，被同黨立委陳明文摟肩，覺得不舒服提告性騷擾。陳明文發現代誌大條，事後開記者會表示「如果讓張花冠不舒服，我願意道歉」，

之後他又補上一句 ：「說了什麼內容，我跟張花冠還有大士爺都知道，如果我有講這些話，會遭到大士爺譴責」。 這種道歉方式也堪稱一絕。

張花冠與陳明文（右）。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●羅致政跳針 「向家人說明」

曾一度被視為民進黨新北市長熱門人選的民進黨立委羅致政，形象清新正派，但沒想到遭周刊跟拍帶女助理上摩鐵，形象大受打擊。羅致政出面向社會大眾致歉，對於被問到兩人關係、進摩鐵做什麼？則不疾不徐地跳針式連說七次「已經向家人說明」。

他說，有關私領域問題對家人、社會造成困擾，表達最真誠歉意；已跟家人說明始末，也得到信任諒解，承諾未來在公共事務會更加努力，秉持初衷，不會辜負支持者對他的期待。

曾一度被視為民進黨新北市長熱門人選的民進黨立委羅致政，結果遭周刊跟拍到帶女助理上摩鐵，形象大受打擊。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●酒後失態 李婉鈺喊戒酒

「話題女王」新北市議員李婉鈺去年10月中秋節遭媒體爆料酒後失態，上演打人、摑掌及飆罵粗話鬧劇，隔天她出面道歉，坦承自己當天喝醉了，而且醉得「根本人不像人、鬼不像鬼」，鞠躬道歉說：「會自我反省，打算戒酒一段時間」。

才說好要戒酒一段時間，去年11月29日凌晨，又爆與警方發生衝突，遭以妨害公務送辦，事後警方開記者會指李有喝酒才闖禍。但李婉鈺強調自己一滴酒都沒有喝，向來說到做到，「不再被酒精控制是我對大眾的承諾，也始終深知自己過直的性格難有說謊空間。」

去年11月29日凌晨新北市議員李婉钰又爆與警方發生衝突，李事後召開記者會指稱遭警方拉扯，手臂瘀青。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●世大運陸放水？呂秀蓮拒道歉

有人道歉 ，但也有人不道歉。爭取民進黨提名參選台北市長的前副總統呂秀蓮，稱世大運台灣選手的成績好是因為大陸放水，引發網友怒火要求道歉。但呂秀蓮表示，是柯文哲曾說過大陸是派二軍參選，她沒有說錯，拒絕道歉。

對呂秀蓮的說法，柯文哲似乎拿自己做例子，表示講錯了道歉就好了。但呂秀蓮不領情，搬出新聞報導，強調她是引述柯文哲、北市體育局長的說法，怒嗆柯文哲「你是健忘還怎樣？」

前副總統呂秀蓮指世大運台灣選手成績好是因大陸放水，引來批評要求道歉，她表示所以這麼說是根據柯文哲的說法，堅不道歉。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●道歉的藝術 大師這樣說

日本知名人際溝通大師福田健在他暢銷著作「道歉的藝術：說對話 ，危機就能變轉機」中說，「道歉其實不是損失，而是獲得 」。

福田健在書中說，只要我們抱著「失敗時就勇於認錯」的決心，必定就能樂觀面對任何挑戰。坦然道歉不僅可以扭轉困境，甚至還能成為人生的轉機；古有明訓，見善則遷，有過則改，這句話在中國哲學智慧源頭「周易」裡頭清楚點出。