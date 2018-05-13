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選舉募款 國民黨主席助選團最艱困考驗

2018-05-13 00:44聯合報 記者王寓中／台北報導

國民黨主席吳敦義（見圖）日前邀請歷任黨主席餐敘，向前主席說明黨務現況，並爭取支持...
國民黨主席吳敦義（見圖）日前邀請歷任黨主席餐敘，向前主席說明黨務現況，並爭取支持。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨主席吳敦義邀歷任黨主席加入年底輔選團隊，藍營大老指出，選戰將全面開打，吳敦義必須有所作為，以展現自己是泛藍共主的高度，但前主席除了團結，也有競合關係，甚至在路線和特定議題上「互相矛盾」，且彼此各有擁護者，也各有遭到質疑處，效果難料，候選人直接面對選民，回到基本面、順應民意，才是勝選不二法門。

藍營人士指出，吳敦義宴請歷任黨主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫及洪秀柱，明眼人都知道，吳敦義說不出的苦衷及用意，其實是「募款」。在黨產及金脈被民進黨政府全面阻絕下，面對年底大規模的九合一選戰，各地糧草和彈藥都告急，僅憑現在的中央黨部和吳敦義，絕無辦法支應各選區的需求。

藍營人士表示，問題是歷任主席恐怕也從未面對「沒有黨產」的大型選戰，選舉經費怎麼募，糧草怎麼籌，才是黨主席助選團最大考驗。

藍營大老指出，吳敦義和歷任黨主席私底下的「矛盾」一直存在，特別是在兩岸和二○二○年選舉。吳敦義和朱立倫有新北市要贏的共同利益，但二○二○年總統大選「兩個太陽」之爭，始終牽動雙方互動及互信。

兩岸議題，黨內人士認為，連戰一直希望為台灣、國民黨做出貢獻，但吳敦義主導兩岸事務，特別是今年以來的「國共論壇」，吳敦義迄今並未想「假手他人」，加上吳敦義和洪秀柱的兩岸路線之爭，更是水火不容，黨內皆知。

此外，馬英九人氣回升後，「馬家軍」動向成為焦點，也引發黨內不同看法，雖然這不代表馬英九本人，但國民黨政策會前執行長蔡正元質疑，當年其他市議員候選人曾與馬英九胼手胝足，如今搞特定人選的馬家班，怎可能心無芥蒂。

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