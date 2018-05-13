黨主席助選團 馬家軍人氣旺、連朱吳洪就定位

2018-05-13 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨主席吳敦義日前邀請包含馬英九（見圖）等歷任黨主席餐敘，與會人士允諾領軍成立中央助選團。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨主席吳敦義上周四邀歷任黨主席聚會，與會人士允諾領軍成立中央助選團和助講團，力求年底選舉團結勝選。黨內指出，中央助選團正式成軍後，黨部將會借重歷任主席的選舉經驗及人脈，為黨籍參選人站台輔選。

其中，幾位前黨主席也有各自輔選縣市長的重點區域，例如，連戰以台北市為主，朱立倫為雙北，吳伯雄則是桃園，洪秀柱為嘉義和屏東縣。不僅如此，市議員初選甚至有人打出「正馬軍」旗號，並請出前馬團隊核心金溥聰，超級母雞的輔選效應受到關注。

據了解，馬英九對此並不知情，他的原則更不會在初選階段表態支持特定人選，但黨內對馬英九的人氣仍有期待。像丁守中在獲正式提名參選台北市長後，已親自拜會馬英九，馬英九以曾擔任市長經驗，在市政建設、選戰議題、選務和如何與市議員互動等，給予具體的建議。不僅如此，據指出，就連在後山的台東縣，馬英九都已經數度利用私人訪問行程，協助台東縣長提名人饒慶鈴。

此外，連戰先前為勸進台北市議長吳碧珠連任，允諾幫忙，只是吳碧珠心意已決，避見連戰，以連戰的高度，一定會全力幫忙黨籍參選人丁守中。

朱立倫年底輔選最重要目標是雙北，新北市部分，市政團隊已與民進黨提名的蘇貞昌正面交火。今年初以來，他對國民黨選情從北到南都很關心。

據了解，縣市長提名初期，朱立倫親自約見黨主席任內提名的不分區立委，鼓勵承擔年底選舉重任，行政院前政務委員高思博決定參選台南市長，也是朱立倫的鼓勵和勸進。

吳伯雄的兒子吳志揚雖未參選桃園市長，但吳伯雄對桃園市長的選舉，曾數度與吳敦義深談，承諾全力配合黨中央的輔選任務。

洪秀柱在年底選戰同樣不會缺席，洪團隊的前立委吳育仁、蘇清泉分別參選嘉義縣長和屏東縣長，洪秀柱將盡全力輔選。國民黨新北市長參選人侯友宜也兩度拜會洪秀柱，洪秀柱說，新北市選戰一定要贏，這是「全黨的責任」。