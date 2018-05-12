台北市民打考績…給柯團隊65.76分

2018-05-12 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



台北市長柯文哲。圖／報系資料照 分享 facebook 台北市長柯文哲是否能獲民進黨禮讓，仍是未知數。根據北市研考會公布最新民調，調查北市府「執行能力」等17項指標，市民對於北市府團隊整體表現打了65.76分，與去年3月同期調查的66.35分，差異不大。

由於本周民進黨就要決定是否自推台北市長人選，議員王鴻薇認為，此時機點公布這民調，是輔選民調，柯顯然在自壯聲勢，因為滿意度比總統蔡英文執政高太多。

北市研考會前天在網站公布民調結果，訪問日期為107年03月27日至30日，調查對象為設籍北市年滿18歲以上者，有效樣本1123人，1644人拒訪，抽樣誤差在9%的信心水準下，約± 2.92個百分點 。

調查發現，滿意度高於六成的指標項目，以「有執行能力」六成七為最高，其次為「依法行政」六成六、「清廉不貪汙」六成三 、「政府資訊公開透明」六成二。 另問做為台北市一分子，感到光榮或不光榮，有六成四感到光榮。

滿意度五成以下的指標，包括「決策一致」，不會變來變去，以及「重視產業」發展，都是四成二；市民對「有明確施政方向」的認同也偏低，僅四成八。

此外，北市正在進步或是退步，問卷先問進步或退步，再追問程度，也只有四成九市民認為台北正在進步，覺得退步一些有一成三，退步很多一成七，回答一樣差不多的有一成九。

對於民調結果，王鴻薇說，台北市民太善良，在「執行能力」上給柯文哲六成七的高分，但柯真有執行力嗎？除了大巨蛋、北藝中心還在擺爛，雙子星案過了3年多，最近才要公告招標，市議會舊址拆剩綠地，柯除了很會拆，有什麼執行力。

民進黨北市議會黨團總召李慶鋒認為，他長期觀察，研考會民調的拒訪率頗高。另外，研考會民調和前期相比起伏不大，但「決策一致」、是否「有明確施政方向」，長期以來市民認同偏低，市府團隊應要重視。