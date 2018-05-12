蘇貞昌火力全開 侯友宜重砲還擊

侯友宜也不示弱，要蘇貞昌表明對深澳電廠的立場，「不要閃來閃去」；新北市府發言人張其強更要蘇「不必污衊市府同仁，不必影射，拿出具體事實，把話說清楚」。 民進黨新北市長參選人蘇貞昌諷侯友宜靠反對發電，批朱立倫違反行政中立。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

蘇貞昌昨天出席母親節活動時表示，深澳電廠議題原本是「能源問題」，卻被國民黨炒作成「政治話題」，侯友宜所做的事與他自己社群軟體說不要做的事，完全「矛盾」，還與馬英九重啟核四「矛盾」，甚至與中南部首長參選人所提反對中電與南電北送「矛盾」，難道侯是「靠反對發電」。

侯友宜說，自己對深澳電廠的堅持始終如一，「我反而拜託老縣長把自己立場講清楚，不要閃來閃去」，能源政策要講清楚，絕不是二選一。

蘇貞昌再批，競選對手是侯友宜，但朱立倫卻讓市府公務員違反行政中立，「白天幫忙代打、晚上陪跑攤」，侯友宜「得巧還賣乖」，呼籲朱不要讓市府公務員資源變成侯的競選團隊。 侯友宜要蘇貞昌看清楚對手。 記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

侯友宜重砲還擊，要蘇貞昌看清楚，「就是我，對手是我，拜託，是我在選啦，看不對就不好了。」

張其強也反駁指出，「只要不是事實的，市府都會出面捍衛事實」，對於深澳電廠、核廢料，市府都會在所有市民生命健康唯一原則下，清楚說明。他重申，蘇曾當過兩任縣長，面對有人惡意扭曲，一定無法接受，所有一切都「與選舉無關」。