母親節快樂 蘇貞昌三聲帶賀節

2018-05-12 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）說未來當選市長，要分別設立越南日、菲律賓日、印尼日，讓新住民媽媽們聽得樂呵呵。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook 民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天出席新莊區新住民母親節活動，不僅現場學習菲律賓、越南、印尼的「母親節快樂」說法，他還說，未來當選市長，還要分別設立越南日、菲律賓日、印尼日。

蘇貞昌說，敬佩從世界各地來台灣落地生根，做台灣之子的媽媽，都是未來台灣主人的媽媽；從外地來到新地方，一定會遇上很多困難，像自己從屏東來到台北，以前沒有LINE，要用寫信，也只有逢年過節才回家，但一趟路13個小時，還要坐慢車，一路沒有位置。 民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）參加新住民母親節活動，並祝全天下的媽媽「母親節快樂」。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

現場，新住民媽媽擔任老師，用越南、菲律賓、印尼3種語言說出「母親節快樂」，蘇貞昌學得快又發音準。他說，擔任屏東縣長時便努力學客家話，因為了解人家用什麼語言、心裡在想什麼，這是一種禮貌，因為我們都是一家人。

蘇貞昌也認為，語言是最重要的心靈溝通，努力學習語言是希望大家都能重視身邊來自不同地方、國家，講不同語言的人，每一位媽媽所講的語言都是最美的，每種語言都應該被保存發揚，它的文化才會被流傳。 民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右）認為學習新住民家鄉語言，才能知道人家在想什麼。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

「了解才是解決問題的開始」，蘇指出，新住民孩子逐漸長大，除有社區問題，還有學校、就業、課後照顧、同儕間相處等問題，這些都是市府能夠直接解決；過去自己有經驗，未來新住民面對各種問題，會有單一窗口給予服務解決。