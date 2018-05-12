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侯友宜參政奉獻國家 「沒聽媽媽話」

2018-05-12 22:49聯合報 記者王敏旭張曼蘋／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜（左）向終年辛苦的媽媽們致意，並提前祝福大家母親節快樂...
國民黨新北市長參選人侯友宜（左）向終年辛苦的媽媽們致意，並提前祝福大家母親節快樂。 記者王敏旭／攝影
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「自己很少不聽媽媽的話，但這次沒有聽話」，國民黨新北市長參選人侯友宜昨參加模範母親感恩餐會，見到子女們陪伴在母親旁用餐，不禁羨慕著說，母親曾告訴他「台灣政治是黑暗」，但這次「把自己人生最後的力量，奉獻給我所愛的國家」，媽媽只說「記得好好照顧自己」。

新北市模範母親感恩餐會中，新北市議員陳明義的母親也獲得模範母親殊榮，侯友宜參加感恩餐會並對所有媽媽們給予祝福。他說，要為全天下的母親鼓掌，台灣有今天，都是媽媽們的奉獻與付出，台灣社會有媽媽這股力量，讓台灣不再有衝突、分裂與怨恨。

侯友宜赴健華新城參加母親節活動。 記者張曼蘋／攝影
侯友宜赴健華新城參加母親節活動。 記者張曼蘋／攝影
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侯友宜說，今年雖然沒辦法過母親節，但會想辦法趕回去看89歲母親，想起當時決定要參選時，「母親是第一個反對」。告訴他台灣政治黑暗、衝突大，都沒在講是非，千萬不要跳到烏煙瘴氣的政治漩渦。

侯媽媽還對侯友宜說，你一輩子為國家奉獻、出生入死還不夠多嗎？軍公教人員為國家打拚，這條命就快要沒有，難道還要繼續下去？

侯友宜與媽媽們一同吹蠟燭、切蛋糕。 記者張曼蘋／攝影
侯友宜與媽媽們一同吹蠟燭、切蛋糕。 記者張曼蘋／攝影
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侯友宜說，他告訴母親，妳叫我去念警官學校，要我認真打拚做事情，不要虧欠社會、國家和所有人，為社會國家貢獻，「請母親您也給我最後一次，奉獻給我所愛的國家」，母親才沒講話，只說要照顧好身體。

侯友宜指出，天下的媽媽都只要求孩子們好好照顧好自己，媽媽就能夠快樂，他也請母親在南部要照顧好身體，雖然沒辦法每天回家，但有空就會回去，其實媽媽很需要他回家撒嬌，否則母親一定又會「摳摳念」。

侯友宜深受長者們喜愛。 記者張曼蘋／攝影
侯友宜深受長者們喜愛。 記者張曼蘋／攝影
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