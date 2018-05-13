一句話得罪所有人 柯P跟呂秀蓮的驚世「失言錄」

2018-05-13 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



柯文哲、呂秀蓮兩個失言紀錄一籮筐。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

爭取民進黨提名、甚至不提名也要參選台北市長到底的前副總統呂秀蓮最近成功引爆了話題。

呂秀蓮10日上年代新聞台的政論節目《年代向前看》，提到世大運時說：「你認為世大運我們的表現這麼好嗎？是中國放水啊…他們選在同一個時間舉辦全國大專運動會，全國的強棒都留在中國，而且事先告訴柯P『我放你一馬，我放水』，我們才有那麼多人得到金牌。」

這一席話，立即引爆網路大論戰，批呂的聲浪一波接一波。有人即高喊呂秀蓮欠全台運動員一個道歉。

柯文哲昨說，呂秀蓮講錯了道歉就好了。呂秀蓮卻堅不道歉，前天即咬住這話其是柯文哲說的，「是柯文哲當初自己說中國來的大概都是二軍。」「我講真話怎麼道歉？柯P也不用道歉啊！這是柯P講的」、「講真話應該給我鼓掌」。

昨天下午，呂秀蓮再召開說明會解釋，她拿出幾份報紙報導說她自己講的有憑有據，「這些話都是柯文哲和台北市體育局長所說」，呂秀蓮嗆柯文哲「你是健忘還怎樣」？「要檢討要反省大家一起來。」

柯、呂都是錯話王、失言后

打開兩人失言錄，洋洋灑灑，柯文哲說過的錯話大概可以印成一本專書，呂秀蓮則是公認的IBM或BMW(大嘴巴)，一王一后如今為了選舉互槓互嗆，簡直是近年政壇最熱鬧的盛事。

呂秀蓮自從決定參選台北市長，就一路鎖定柯文哲窮追猛打，譬如今年3月她就爆料，她四年前曾跟還沒擔任市長的柯文哲吃飯，柯文哲席間透露，曾在胡錦濤對台統戰文膽安排下，到延安參觀毛澤東故居。她說整場都是柯在講話，「他講話都在講他在中國大陸事情很風光很得意」。

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到底誰的幹話、錯話多，誰說的錯話引起的波瀾最大，真的可以比一比。 現在看起來，柯P市長說錯話可是教授級的，恐怕還是該由他榮登王座。

最典型的失言 柯文哲：被殖民愈久愈好

柯文哲2015年2月剛當市長沒多久，接受美國《外交政策》雜誌專訪 ，談起殖民議題竟說，「被殖民久不是壞事，你看新加坡被殖民最久，所以新加坡比香港好，香港比台灣好，台灣比大陸好，我是說文化culture。」

外交政策一報導後，柯文哲馬上否認，說是《外交政策》「翻譯錯誤」，《外交政策》馬上公布錄音檔，不公布還好，一公布發現，他說的竟是：「我發現被殖民越久，果然越『高級』，蠻丟臉的」。

柯文哲改口坦承「講錯了」，但竟馬上反問說「怎樣，是不能講實話是不是」？

如果回顧這一段，會發現呂秀蓮三年前就已槓上柯文哲，當時她就在臉書上批判，柯P在外交政策公布錄音後才俯首認錯！還揚言要建立「認錯文化」。

她說，「從說錯話到說謊話，到建立認錯文化，台北市民 (甚至全國同胞) 應該看清楚今後4年要面對怎樣一位首都市長了。」

柯文哲2015年接受美國「外交政策」專訪談及殖民話引發的爭議，該刊資深編輯沃泰姆撰文釐清報導無誤。 圖／翻攝自美國「外交政策」網站 分享 facebook

呂秀蓮還同時點出柯的另一次失言，說柯文哲有眼不識泰山，竟把英國交通部部長克拉瑪爵士精心挑選的禮物 – 代表大英國協上議院的「懷錶」，公開表示要「當破銅爛鐵賣掉」。

她說，柯文哲不知道全世界少有非邦交國會派現任部長來台訪問，克拉瑪爵士訪台彷如一劑振奮劑，柯P完全無知無覺。倒是這位貴賓用「我從不被幽默冒犯」四兩撥千斤，用「幽默」諷刺柯P的「粗魯」。何等高雅機智！

最嚴重的失言 阿扁那個病「一開始是裝的」

柯文哲去年上節目說阿扁那個病「他一開始是裝的，後來真的病了」，引發軒然大波。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年9月底，柯文哲上趙少康的節目《少康戰情室》，趙少康提及赦扁議題，問柯文哲說，陳水扁的病是不是裝的？現在到底有沒有好？柯文哲隨後表示，他講一個笑話，他去找老柯柯建銘，他說阿扁那個病不要裝了，但他真的病了。「他一開始是裝的，後來真的病了」。

此語一出，震驚四座，等於承認他曾跟陳水扁共同演出了一場「苦肉計」。此話一出，「前總統陳水扁民間醫療小組」馬上將柯文哲自小組中開除，表明柯已不適任，北社還為2014年力挺柯文哲參選台北市長向「全台北市民道歉」。

捅扁一刀只是對階下囚的前總統，對現任總統他更是絕了，去年10月柯文哲在交通大學演講時，雖自嘲還不夠格選總統，但卻認為那是國民的素質不高，話鋒一轉，柯竟說，「有什麼樣的國民就選出什麼樣的總統」，不點名的罵了現任的蔡英文總統，讓台下觀眾爆出歡呼。

因為「國民的素質還沒到那」，還不忘補刀「什麼樣的國民選出什麼樣的總統」。

柯P歧視婦女的失言層出不窮

陳以真在2014年競選時，被柯文哲評論「很漂亮，坐櫃檯差不多」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

柯文哲說過許多略帶歧視或羞辱女性的錯誤，呂秀蓮在今年婦女節就再揭瘡疤，公布柯文哲過去以來歧視女性的「失言錄」，包括「嘉義市長（候選人）陳以真很漂亮，坐櫃檯差不多」、「婦產科只剩下一個洞，在女人大腿中討生活」、「重男輕女是生物的本能，當一個職業裡，女生的數量在上升，那就代表這個行業在沒落了」等等 。前兩個是他在競選期間說的，當時就已展現他口不擇言的習性。

上任後，性別歧視收斂一點，但階級歧視卻出現了，民國105年他談到遊民問題時說，「艋舺公園的遊民相當程度被我們處理掉了，其實遊民你把他洗乾淨了，讓他坐在那裡，不要亂，他就變成遊客了。」

2015年台北市長柯文哲出席性別議題公共論壇時，稱台灣「進口」30萬外籍新娘，怎麼還有這麼多男性未婚？此語一出，眾人嘩然。 漫畫／季青 分享 facebook

還有一種是族群歧視，柯P在民國104年3月說，數據發現，台灣沒結婚的男生比女生還多，奇怪 不是有很多外籍新娘嗎？都「進口」30萬了，怎會這樣？

同年5月他參加「內湖媽祖煙火藝文祭」，談到他曾參加大甲媽繞境，原本穿著警察背心的員警，在神轎進入彰化後，就會換成「刑警」背心，因為「彰化都是黑道」。

彰化宗教界指柯P一竿子打翻一船人，只是少數熱情的陣頭迎接媽祖時擦出火花，彰化警界對此也不以為然，警察局長周威廷甚至投書媒體稱柯P發言對彰化警方不公，對彰化縣民也造成傷害。

論族群歧視 呂秀蓮更絕 請原住民「搬到中南美洲去開墾」

2004年敏督利颱風讓不少中南部原住民變成了災民，呂秀蓮卻發表了一些激怒原住民的談話。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

可是比起柯P，呂秀蓮完全不遑多讓，2004年敏督利颱風重創台灣中、南部山區，不少原住民變成了災民，身為副總統的呂秀蓮卻發表了一些激怒原住民的談話，她說，「搶救困在山區濫墾濫伐的人並不是慈悲」，還建議「原住民應該移民到中南美洲去開墾」。她又說，「原住民不是台灣最早的祖先，而黑矮人才是」。

結果這席話引起來當時在野黨的原住民族立委，號召3千餘位12族的原住民族同胞到凱達格蘭大道「出草」，要求呂副總統向原住民族道歉。他們宣誓原住民的怒火已延燒3百里，他們向凱達格蘭出發，捍衛原住民的尊嚴。

呂說兩岸進入準戰爭狀態 問阿妹要去北京演唱還是捍衛尊嚴？

2004年，立委高金素梅對副總統呂秀蓮一連串對原民失言、和要張惠妹選邊站的發言不滿，當場將自己在國慶大典上唱國歌的照片剪掉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2004年8月，呂秀蓮接受廣播訪問，脫口而出說兩岸已經進入「準戰爭」狀態，現在是超限戰爭時代，台灣立場要堅定、聲音要清楚、捍衛尊嚴。

她認為，就像當時全民瘋狂追逐高達十二億元的樂透彩金，一旦發生戰爭，這些都變成一場空。接著她談起張惠妹（阿妹），說她日前到北京舉辦演唱會，強調自己「沒有政治意識」。

呂秀蓮批說，「人怎麼可能沒有政治意識」？阿妹因唱國歌被中國大陸打壓五年，更應該驕傲大聲說，「我是中華民國的人，唱中華民國的國歌是我的天職」、「你們可以唱你們的國歌，為什麼我不可以唱」？

她質疑阿妹說，「如果兩岸交火時，阿妹認為是到北京唱歌重要？還是二千三百萬台灣人民重要？」

卸任副總統前說「靠一張嘴拐到政權」

副總統呂秀蓮2007年出席醫師節慶祝大會時，對「靠一張嘴『拐』到政權」一事澄清，表示大家太沒幽默感，「拐」在台語有逗趣的意思，誤解了她的本意。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2007年11月她只剩半年任期，應邀中華民國國際演講會演講，或許為了強調口才的重要性，她自我調侃的說，2000年總統大選，阿扁總統和她，就是靠著一張嘴，到處演講，拐到政權。

她說，競選期間她跟陳水扁說，「 我們就是靠一張嘴巴，到處演講，跟大家握手微微笑，這樣就可以把選票拐來，就可以當選的話，那我們比毛澤東還厲害。」她說，「We made it，我們真的是靠一張嘴，我們把政權拿過來。」

到底誰是失言的記錄保持者，看倌們可以自己做個判斷，但可以確定的是，這兩人管不住自己的嘴，以後他們的「失言錄」只會愈來愈厚，想不說錯都難！。