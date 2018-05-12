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國民黨嘉市黨部副主委投蕭淑麗陣營 批遭黨沒尊嚴對待

2018-05-12 19:48聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

國民黨嘉義市青工總會長侯博升今年農曆年前加入嘉義市議長蕭淑麗團隊，蕭淑麗張開雙手歡迎，侯博升跟國民黨允諾卸任總會長，也答應停權跟讓黨部找代理人，他說，黨部5月宣布代理人時，沒開會也沒公文通知，甚至連一通電話都沒有，還是黨工貼文才知，認為國民黨的領導層此舉不尊重他，即刻宣布退出國民黨；蕭淑麗也在個人臉書貼文聲援侯博升。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯強調，宣布代理人前有電話連繫2次，是侯博升未接電話，且他一開始就知道代理人是誰；由於侯博升在國民黨擔任市黨部副主委、嘉義市20全黨代表，居要職，蔡明顯指出，侯博升身為黨員，沒有挺黨提名的人選，反支持其他人，尊重其選擇，可是侯的舉動違反黨紀，將祭出黨紀處分。

侯博升表示，國民黨一直在說世代交替，如今卻提名前嘉義市長黃敏惠，認為不公平，所以在蕭淑麗宣布脫黨時，他就加入團隊擔任副主任一職，4月答應黨部停權跟讓黨部找代理人，只是5月9日從他人貼文中才知道黨部已宣布青工會代理人，事前完全沒通知到，也沒告知他任期結束，感覺不受尊重。

蕭淑麗在個人臉書貼文聲援，她寫道「所謂『君子絕交不出惡聲，忠臣去國不潔其名』，誰知，國民黨市黨部竟口頭告知停權，在未告知博升本人情況下，於5月1日逕行找人代理交接，此舉顯然就是要博升難堪，博升對於國民黨沒有功勞也有苦勞，卻遭到如此對待，試問道義何在？」

國民黨嘉義市青工總會前會長侯博升（左）日前加入嘉義市議長蕭淑麗團隊，侯博升不滿國...
國民黨嘉義市青工總會前會長侯博升（左）日前加入嘉義市議長蕭淑麗團隊，侯博升不滿國民黨宣布青工會代理人時沒任何通知，感覺不受尊重，蕭淑麗（右）在個人臉書貼文聲援侯博升。圖／蕭淑麗提供
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國民黨蕭淑麗黨工
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