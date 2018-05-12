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被指變競選團隊 新北藍營回應

2018-05-12 20:01中央社 新北12日電

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天批評新北市府變成競選團隊；對手侯友宜回應「是我要選啦」；新北新聞局長張其強說，對市政建設刻意扭曲，有責任澄清，和選舉無關。

蘇貞昌今天接受媒體訪問表示，競選的對手是侯友宜，但新北市長朱立倫卻讓整個市府的公務員違反行政中立，白天替侯友宜「代打」，晚上陪侯友宜跑攤，讓人看不下去。希望朱立倫不要讓優秀的公務員太為難，這不是首長該有的態度。

蘇貞昌說，公務員很辛苦，朱立倫以整個市府資源幫侯友宜助選很不應該，也違背行政中立。其實，侯友宜如果要選新北市長，就好好出來講清楚說明白，也不要躲起來。

蘇貞昌表示，中國國民黨目前在新北市是執政黨，且已執政13年，所以侯友宜才能方便使用各種資源。他呼籲朱立倫不要讓整個市府公務員、市府資源變成侯友宜的競選團隊，他說「這不應該。」

張其強回應，市府對外界報導、或政治人物的言行，只問「是不是事實」，如果背離事實，一定會出面澄清與捍衛事實，對市政建設落入政治人物的口水戰及媒體的空中傳播，市府也很無奈與困擾。

張其強說，蘇曾任兩任台北縣長、行政院長，如果有人對擺在眼前的事實刻意視而不見，甚至惡意扭曲，相信一定能感同身受，也一定會和曾經一起打拚的市府同仁挺身捍衛，這是相同的情況。

國民黨新北市長參選人侯友宜下午在板橋參加母親節慶祝活動時受訪回應，請對手蘇貞昌看清楚，「對手是我啦，拜託啦，是我要選啦，不要常常看不對，看不對就不好了。」

侯友宜說，反對深澳燃煤電廠是他在新北市政府服務時的立場。對外澄清市政府的立場，也是市府同仁的工作，「市府同仁來說明也是剛好而已。」

侯友宜蘇貞昌
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