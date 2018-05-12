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遭酸「對手」變成朱立倫 侯友宜：老縣長要看清楚對象

2018-05-12 16:20聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜與對手蘇貞昌持續隔空交火，蘇今上午參加活動連酸侯友宜「得巧還賣乖」、市長朱立倫行政不中立等。對此，侯友宜回應，老縣長要看清楚對象，「就是我，你不要看不對人了，對手是我，拜託，是我在選啦，看不對就不好了。」

侯友宜稍早出席健華新城的母親節活動，現場氣氛十分熱絡。他受訪時被問到「蘇說他現在做的和臉書上說不要做的事是矛盾的」，他回應，自己對於深澳電廠的堅持始終都是一樣的，「我反而拜託老縣長把自己立場講清楚，不要閃來閃去。」

至於與前總統馬英九重啟核四矛盾？侯友宜表示，前總統有自己的想法，他也都尊重別人的想法，對於能源政策要全部講清楚，這不是二選一的原則，要開源節流，但也有其他方法，而電廠的電可以把它省下來。

而被說到市府人員白天要代打、晚上陪跑攤，侯友宜回應，拜託反對核廢料，是新北市府七年多來堅持的立場，這也是市府同仁的工作，他們出來講這些事也剛好而已，「這和我有什麼關係？」

有媒體追問是否感覺到像媽媽說的政治黑暗？侯友宜尷尬地笑說，「媽媽是都為我們好啦，媽媽的話要記住就好，我認為做一個正牌的人認真打拼就好，事業做得好，媽媽就會放心。」

侯友宜參加母親節活動。記者張曼蘋／攝影
侯友宜參加母親節活動。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜要蘇貞昌看清楚對手是誰。記者張曼蘋／攝影
侯友宜要蘇貞昌看清楚對手是誰。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜核四
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