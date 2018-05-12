竹市議員選情緊繃 綠黨+樹黨拚選戰

2018-05-12 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



年底選戰即將到來，綠黨今辦新竹黨部開幕茶會，由新竹市東區、北區市議員參選人劉崇顯、易俊宏與竹縣議員樹黨參選人許育綸、無黨籍縣議員參選人余筱菁進行聯合造勢，喊「綠樹雙結盟」口號，期能透過縣市聯盟，共同改善大新竹的生活品質。

民進黨前立法委員陳昭南、前國大代表鍾淑姬等人今也受邀到場聲援。現場由劉崇顯、易俊宏、許育綸、余筱菁攜手高喊「綠樹雙結盟、新竹超實力」口號，希望年底能成功為縣市議會，注入新的活水，跳脫傳統兩大黨。

綠黨發言人兼新竹黨部主委易俊宏（34歲）將角逐竹市北區議員。他說，他長年關心環境守護、公害污染與文資保存等地方議題，希望整合第三勢力，帶給新竹地區民眾新的氣象。

易俊宏說，跳脫傳統政治，議會應要進駐不一樣的聲音，避免「為了反對而反對」、「為了支持而支持」的盲目窘境。

竹塹市政監督團長劉崇顯今年28歲，將參選東區市議員。劉崇顯是在地新竹人，曾是竹科工程師。

劉崇顯說，因受到318學運開始關心公共事務，4年前他開始經營臉書專頁「竹塹市政監督團」，用人民的力量監督政府，但發現有太多問題，需用從政策面解決，這次參選東區市議員，將著力解決竹科交通及勞權問題。

竹北市民代表許育綸今年34歲，將投入參選縣議員竹北區，他長期關心樹木、文化資產、動物保護、環境保護等，受到地方肯定直說「是會做事的年輕人。」

許育綸表示，新竹地區是個大生活圈，許多生活議題無法區分縣市，在守護環境作為根基之下，擴大監督地方政府。

38歲的余筱菁是今年竹東、五峰地區縣議員參選人，更是氣質音樂美女主修豎笛，也彈得一手好鋼琴。但她在3歲時遭遇車禍，左腳截肢，身為身障人士的她，最清楚身障者的不便與需求。