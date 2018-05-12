藍營新竹縣長難產 羅智強推薦乾脆用這招

立法委員林為洲。圖／林為洲辦公室提供 分享 facebook 國民黨在新竹縣長提名出現爭議，至今仍無解，總統府前副秘書長羅智強在臉書貼文表示，全民調，當然未必是「最好」的選舉方法，問題也很多，但在現今的初選方式來説，卻已經是爭議相對較小的方式。

貼文如下：

選戰腳步聲聲近，國民黨在新竹縣，各方對提名的方式卻仍有很多的爭執。

爭執在所難免，但正因為有爭執，所以才需要一個相對爭執最小、爭議最小的初選決定方式，否則不能服眾是其一，不能挑出最強選將，而把會贏的縣市輸掉是其二。

全民調，當然未必是「最好」的選舉方法，問題也很多，但在現今的初選方式來説，卻已經是爭議相對較小的方式。

以黨員投票來説，大家都知道，很容易引發人頭黨員的問題，人頭黨員就是用錢砸出來的，不但選出來的人是不是最強將有疑慮，也會敗壞選風，去年即曾有一位對選務、法律很了解的朋友對我説過：「你們國民黨初選最好採全民調，否則，現在選罷法已把初選納入規範，若在初選有涉及賄選等情事，被檢調調查，就算最後調查出來沒事，過程就足以把國民黨搞臭。」

林為洲是不是一個好的候選人？正因為這句話是個「問號」。所以才需要用「全民調」來解答。不是嗎？

國民黨加油！新竹縣的國民黨選將加油！