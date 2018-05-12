選區縣市長母雞不夠力？縣市議員參選人跨區拚支持

2018-05-12 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



今年各黨縣市議員參選新人輩出，展現世代交替氛圍。但與過去不同的是，各黨議員跨區、跨界找母雞的情形頗多，甚至盡可能不與所屬縣市同陣營縣市長參選人同台，打破傳統自家母雞帶小雞的慣例。

民進黨台北市議員新人，除狂打「主席牌」與現任主席蔡英文、前主席游錫堃連結外，黨新北市長提名人蘇貞昌也是熱門人選。國民黨部份，台北市議員新人則搶著與黨新北市長提名人侯友宜，或是與黨台中市長提名人盧秀燕連結。

號稱「國民黨團三俠」的國民黨立委江啟臣、蔣萬安與許淑華，以及具高知名度的台南市黨部主委謝龍介，也都是國民黨雙北議員參選新人積極靠攏的母雞。

中山大學政治所教授廖達琪表示，「選舉就是要不斷找出勝選機會」，選舉過程議員新人尋找母雞，就是打「名人牌」，盼能透過母雞背書加持選票或支持度，所以母雞的爆發力、聚光力很重要。

東華大學民族所教授施正鋒分析，母雞的功能就是要當「聚光燈」，讓自己的人氣能與小雞分享，小雞尋找母雞，當然就會考慮對象本身的「星度」，這是選舉現實。

廖達琪與施正鋒均以年底台北市選舉為例說，民進黨至今未自提市長人選，參選人只能跨區找蘇貞昌加持；國民黨則是市長參選人拉抬選情能力與聚光效果不夠強，新人要突圍只好寄望像侯友宜這樣的強勢參選人拉抬。

國民黨北市議員參選人游淑慧說，新人沒有知名度，當然要找有知名度，具公信力名人把自己照亮，找侯友宜錄拜票電話考慮就是如此。但游直言，名人牌要有特殊性，若是大家一窩蜂找的人，效果就會有限。

國民黨台北市議員參選人張斯綱說，侯友宜現在是雙北人氣王，找侯確實是為了幫自己初選民調催票。但因張的催票文宣朱、侯就站兩側，一度讓選民誤解張是選新北市議員，張強調，他的LINE文宣是與黨台北市長提名人丁守中合照。