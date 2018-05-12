丁守中成立雙北反深澳燃煤連線

2018-05-12 13:22 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 莊琇閔 ／台北報導



台北市長參選人丁守中(右二)，與雙北議員參選人葉元之(左)、張斯綱(左二)、李明賢(右)，成立「雙北反深澳燃煤連線」。 記者莊琇閔／攝影 分享 facebook

台北市議員參選人張斯綱，今早與國民黨台北市長參選人丁守中、內湖南港市議員參選人李明賢、新北市板橋議員參選人葉元之，成立「雙北反深澳燃煤連線」。張斯綱表示，士林距離深澳電廠只有36公里，深受影響的台北市和新北市，包括市政府與市議會，都必須表達嚴正抗議的立場。

張斯綱批評台北市長柯文哲因為選舉因素，跟民進黨眉來眼去，北市府遲遲不願針對深澳燃煤電廠發表嚴正抵抗的立場。未來若「雙北反深澳燃煤連線」有機會進入議會服務，絕對嚴格監督深澳燃煤電廠進度，保障民眾的健康權益。

丁守中表示，今天大家一起站出來反對深澳燃煤電廠，主要就是因為現在台灣肺癌是所有癌症中比例最高。台北盆地已經有座林口60萬瓩瓦的電廠，趁著汰換機組的時候，變成240萬瓩瓦的燃煤電廠，現在又要將深澳電廠變成燃煤電廠，未來台北市周遭可以說是全世界燃煤電廠密度最高的一個城市，國人健康將暴露在最大的危機之下。

新北市板橋議員參選人葉元之也提到，深澳燃煤電廠當初環評是在2006年通過的，當年甚至還沒有PM2.5影響的概念；經歷12年，整個產業、整個環境都有很大的變化，台電僅僅用「環境差異評估」這麼便宜行事的方式就通過重啟深澳燃煤電廠，是非常不負責而且專斷的一個決策。

內湖南港市議員參選人李明賢呼籲，支持民進黨就是支持汙染，支持柯文哲、蘇貞昌就是支持深澳燃煤燃煤電廠，支持丁守中及「雙北反深澳燃煤連線」的幾位年輕候選人，拒絕深澳燃煤電廠，守護大家的健康，守護大家呼吸清新空氣的權利。