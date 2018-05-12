跨區找母雞 學者：政黨派系重組前兆

2018-05-12 13:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



士林北投市議員參選人黃子哲（左二）與3位新生代女力徐巧芯、江怡臻、游淑慧，一起掃街。圖／黃子哲提供 分享 facebook 年底台北市議員選戰新人輩出，競選模式也多元，參選人除了跨區尋找母雞輔選，還跨區互相輔選，形成議員參選新人本身也是小母雞的奇特現象。

馬郝連線的台北市議員參選人徐巧芯、鍾沛君、游淑慧與黃子哲就會連線跨區拜會活動、掃街互相聲援。新北市朱系市議員參選人江怡臻與葉元之，也曾跨區到台北市與同黨議員新人到台北農產運銷公司抗議總經理吳音寧。

國民黨台北市議員參選人張斯綱表示，議員新人間跨區互相輔選，打的就是團體戰，他自己與台北市另一選區的議員新人李明賢、新北市議員參選人葉元之等，就會互相跨選區拉抬狀聲勢，也因彼此年齡、經驗相仿，團體戰過程也能加深選民印象。

游淑慧說，新人打團體戰除了心理相互扶持外，也可達到資源互相共享互補的效果。但游淑慧直言，新人要連線，因同選區因彼此競爭很難合作，當然只能跨區找朋友，跨區打群架是選戰過程合理現象。

不過，東華大學民族所教授施正鋒認為，傳統政黨認同有解構、重組跡象，甚至現在主要政黨的領導中心都有漸趨式微現象，議員參選人間跨區串連，除了結盟拚勝選外，背後還有各黨內派系合縱連橫的考慮。

中山大學政治所教授廖達琪也說，不同議員新人背後代表不同的支持脈絡，彼此間串連除了選舉上互相拉抬聲勢外，還涉及黨內派系板塊移動，議員新人跨縣市串連其實就是各種勢力的角力結果。