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母雞不夠力？小雞打群架 爭相跨區找母雞

2018-05-12 13:17聯合晚報 記者周志豪／台北報導

有國民黨「漂亮寶貝」之稱的立委許淑華知名度高，助選人氣很旺。圖／聯合報系資料照片
有國民黨「漂亮寶貝」之稱的立委許淑華知名度高，助選人氣很旺。圖／聯合報系資料照片
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年各黨縣市議員參選新人輩出，展現世代交替氛圍。但與過去不同的是，各黨議員跨區、跨界找母雞的情形頗多，甚至盡可能不與所屬縣市同陣營縣市長參選人同台，打破傳統自家母雞帶小雞的慣例。

北市參選人　綠找蘇貞昌 藍看侯友宜

民進黨台北市議員新人，除了狂打「主席牌」與現任主席蔡英文、前主席游錫堃連結外，黨新北市長提名人蘇貞昌也是熱門人選。國民黨部分，台北市議員新人則搶著與黨新北市長提名人侯友宜，或是與黨台中市長提名人盧秀燕連結。

號稱「國民黨團三俠」的國民黨立委江啟臣、蔣萬安與許淑華，及具高知名度的台南市黨部主委謝龍介，也成國民黨雙北議員參選新人積極靠攏的母雞。

中山大學政治所教授廖達琪表示，選舉過程議員新人尋找母雞，就是打「名人牌」，盼能透過母雞背書加持選票或支持度，所以母雞的爆發力、聚光力很重要。東華大學民族所教授施正鋒分析，母雞的功能就是要當「聚光燈」，讓自己的人氣能與小雞分享，小雞尋找母雞，當然就會考慮對象本身的「星度」，這是選舉現實。

民進黨至今沒提人 只好望向蘇

廖達琪與施正鋒均以年底台北市選舉為例，民進黨至今未自提市長人選，參選人只能跨區找蘇貞昌加持；國民黨則是市長參選人拉抬選情能力與聚光效果不夠強，新人要突圍寄望像侯友宜這樣強勢參選人拉抬。

國民黨台北市議員參選人張斯綱說，侯友宜現在是雙北人氣王，找侯確實是為了幫自己初選民調催票；但因張的催票文宣朱、侯就站兩側，一度讓選民誤解張是選新北市議員，張強調，他的LINE文宣是與黨台北市長提名人丁守中合照。

謝龍介、許淑華都熱門

國民黨台北市議員參選人鍾沛君則說，找謝龍介輔選是「選民服務」。而黨內人士解讀，鍾之前找金溥聰陪同掃街，還有幫她確認馬嫡系的意義。

國民黨侯友宜
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