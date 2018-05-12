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蘇貞昌酸侯友宜「靠反對發電」批朱立倫行政不中立

2018-05-12 11:20聯合報 記者王敏旭╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌前往新北新莊，參加新住民媽媽慶祝母親節，蘇指出，深澳電廠議題原本是專業的能源問題，卻被國民黨炒作成政治話題，新北市長朱立倫還利用行政資源，幫助對手國民黨新北市長參選人侯友宜選舉「實在不應該」。

蘇貞昌說，政治人物為了自己的選舉，和自己講的話矛盾，例如侯友宜現在做的和他的社群軟體說不要做的事是矛盾的，侯也與馬英九重啟核四矛盾，侯更與國民黨其它縣市參選人反對中電、南電北送也是矛盾的，難道侯友宜是「靠反對發電」。

蘇貞昌還說，本來競選對手是侯友宜，朱立倫卻讓整個市府的公務員，違反行政中立，「白天幫忙代打、晚上陪跑攤」，讓人看不下去，公務員也很辛苦，朱進一步用整個市府的資源，來幫侯助選，違背行政中立。

侯友宜稱自己壓力很大，蘇貞昌說，侯友宜「得巧還賣乖」，國民黨在新北執政13年，侯才能方便用各種資源，周錫瑋在初選就說過「好像跟整個市政府打選戰」，因此呼籲朱立倫不要讓市府公務員資源變成侯友宜的競選團隊。

至於台北市長候選人對新北選舉是否有影響，蘇貞昌指出，台北市與新北市緊鄰在一起，提名怎樣的人與新北市多少有影響，自己作為新北市長參選人被黨徵召，他會全力選新北市長，當個好市長。

蘇貞昌說，新北市與台北市唇齒相依，他一定要台北市兩市互動打好基礎，現在不宜公開指指點點、說三道四，對於未來要如何與隔壁市長相處，就會破壞基礎，他盡量不會公開講這問題。

侯友宜辦公室表示，從老縣長投入選舉以來，先是傳出總統府秘書長擔任競選總部主委，又有部會首長陪同下鄉拜廟，老縣長終於說出反對在新北設置核廢料終極貯存場之後，原能會隔天就撤下條例草案，難道民進黨不是傾府、院、黨傾國之力決戰新北？

深澳電廠等議題，不見立場，不見說明，反倒習慣翻臉反嗆。侯友宜辦公室提醒，選舉要心平氣和，「森七七」不只傷神，也有損老縣長、前總統參選人的氣度。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌(右)諷侯友宜靠反對發電，批朱立倫違反行政中立。記者王...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌(右)諷侯友宜靠反對發電，批朱立倫違反行政中立。記者王敏旭／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌諷侯友宜靠反對發電，批朱立倫違反行政中立。記者王敏旭／...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌諷侯友宜靠反對發電，批朱立倫違反行政中立。記者王敏旭／攝影
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侯友宜蘇貞昌2018新北市選舉朱立倫
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