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拔管案 柯志恩：會議紀錄看到「入管於罪的可怕氛圍」

比周美青還低調？侯友宜太座 「看過的人可以去買樂透」

2018-05-12 09:00聯合報 記者陳秋雲林宛諭洪敬浤葉英豪陳珮琦楊正海／報導

侯友宜的太太任美鈴幾乎沒在公眾場合露過面。 圖／聯合報系資料照片
侯友宜的太太任美鈴幾乎沒在公眾場合露過面。 圖／聯合報系資料照片
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「另一半 」是候選人選舉加分的一大利器，有的當分身到處握手、鞠躬拉票，有的在平時深入基層耕耘，透過公益、文化等活動，幫參選的另一半拉抬形象，廣結善緣，重要性不言可喻。

另一半是選舉利器 侯友宜卻「藏起來」

不過，很少候選人像新北市長參選人侯友宜那樣「把老婆藏得非常好」，另一半幾乎從未在公開場合曝光。侯友宜的好友形容，想一睹侯太太任美鈴的丰采，恐怕比中樂透彩還難。

首度參與選舉的侯友宜雖是大名鼎鼎的公眾人物，幾度在重大刑案中出生入死，但熟悉他的朋友都知曉，侯平常為人低調，也很少和妻子出入公開場合，連麻吉的同學、警大前教授葉毓蘭都說，警界人士真要在公開場合看過侯友宜夫妻倆同台，大概只有「那麼一次」。

任美鈴難得露臉 隱身幕後打點一切

那次是侯友宜擔任中央警察大學校長時，那年聖誕節，警大舉辦耶誕舞會，侯友宜夫妻倆以「家長」身分一同出席舞會，並主持開舞。葉毓蘭說，侯友宜任校長時，把學生都當成孩子般看得，「侯爸」出場，「侯媽媽」自然也要一起參加這場溫馨的活動。

按此來看，侯友宜在新北這場選戰，另一半會不會出來站台或助選？侯的老友說：「你有看到侯友宜宣布參選時，妻子在場嗎？」言下之意，任美鈴似乎會一路隱身幕後。

但葉毓蘭持保留態度，她認為選前之夜任美鈴是否出席還不得而知，其實任一直是侯友宜的支柱，舉凡目前選辦中心到參選後的幕後點滴，幾乎全是任美鈴一手打理，「只是大家不知道而已，她真是一位賢內助」。

蘇貞昌（左）形容妻子詹秀齡是「隔壁的歐巴桑」。 圖／聯合報系資料照片
蘇貞昌（左）形容妻子詹秀齡是「隔壁的歐巴桑」。 圖／聯合報系資料照片
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電火球畫家妻 親切的「隔壁歐巴桑」

相較於「政治素人」的候友宜，民進黨新北市長參選人蘇貞昌身經百戰，幾次選舉中，妻子詹秀齡雖然跟著老公四處拜票、出席活動，但她話不多、完全不搶戲，也總是笑臉迎人，選民對她第一印象都不錯。

詹秀齡平時愛作畫，喜歡以家人為創作主題，像描繪孫女們玩樂、家中庭院內種植的花朵等；有時她畫到深夜，畫筆來不及收拾，蘇貞昌一早起來就幫忙清洗畫筆，且樂在其中。詹秀齡會透過畫作與選民互動，之前開畫展時，她都盡可能親自導覽。

蘇貞昌多次形容老婆像「隔壁歐巴桑」，藉此拉近與選民間的距離。蘇當過行政院長，詹秀齡也沒有官夫人的架子；陪同蘇拜票時，蘇一定把老婆拉在身邊，兩人的手不時緊緊牽著，詹秀齡面對媒體時，也看得出她略顯緊張，不太習慣這種場面。

太太廖婉如（左）是林佳龍的勝選功臣。 圖／聯合報系資料照片
太太廖婉如（左）是林佳龍的勝選功臣。 圖／聯合報系資料照片
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豪門千金廖婉如 林佳龍的勝選功臣

台中市長林佳龍的牽手廖婉如現任奇美博物館的副館長，她是奇美創辦人許文龍的外甥女，父親是奇美實業和奇美電子前董事長廖錦祥，她則是耶魯大學數學系畢業的高材生，是外界眼中標準的「豪門千金」。

廖婉如出身企業名門，但身段柔軟，親和力也是公認的好。林佳龍在台中磨劍10年，外界普遍認為，廖婉如在實質和精神上都是林最有力的支柱，三年多前的市長選戰裡，她厥功甚偉。

台中政壇都知道林佳龍的牽手是「幫夫」第一名，相對待人處事硬綁綁的林佳龍，廖婉如顯得親民、有魅力，彌補丈夫的不足，也溫暖林佳龍的形象，似乎比林佳龍更適應選舉文化。

幕僚：「有婉如姐在，市長比較可愛」

其實廖婉如工作也很忙碌，但利用假日替林佳龍跑行程，以公益、社福與文化相關為主，不涉及市政建設。不少記者都發現，林佳龍與廖婉如同台時，臉部線條比較柔和，笑容也比較多。廖3年多前為林佳龍站台助講，常常說到台上、台下都掉淚，林的幕僚也常說「有婉如姐在，市長比較可愛」。

廖婉如得體的應對進退細節也為人稱道，像上周出席南家扶中心自強母親表揚活動，她抵達時，得獎人正好在發表感言，她堅持站在門外，等致詞結束才進入。

盧秀燕（左）形容老公廖述嘉是「最好賢內助」。 圖／盧秀燕提供
盧秀燕（左）形容老公廖述嘉是「最好賢內助」。 圖／盧秀燕提供
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盧秀燕四處跑行程 老公在家洗衣煮飯

這次要挑戰林佳龍的國民黨台中市長參選人盧秀燕，結婚前是電視女主播，外型亮麗也具幹才，嫁給台中前市議員廖述嘉。廖家在台中是政治世家，累積人脈甚廣，廖述嘉也是少數與縣區派系人士互動頻繁的要角，成為盧秀燕競選整合的重要助力。盧獲提名參選市長後，廖述嘉也在服務處運籌帷握，婦唱夫隨。

盧秀燕起早趕晚在台北立法院與台中兩邊奔波，廖述嘉稱職地扮演「賢內助」角色，負責接送照顧小孩、照料盧秀燕的生活起居，還為家人準備三餐、分擔打掃洗衣服等家務。盧秀燕私下常說，從政之路還好有老公默默支持、溫暖相挺，讓她沒有後顧之憂，否則蠟蠋兩頭燒，真會影響續航力。

魏明谷（左）的妻子劉慧如曾是他的助理，政治路上一路相隨。 圖／聯合報系資料照片
魏明谷（左）的妻子劉慧如曾是他的助理，政治路上一路相隨。 圖／聯合報系資料照片
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魏明谷助理變妻子 劉慧如當起「媒人婆」

彰化縣長魏明谷的妻子劉慧如在老公從政初期就擔任他的助理，協助他做選民服務。魏明谷上任後，劉慧如更勤於當分身，幫老公跑攤。夫人牌柔性出擊深得好人緣，更應民眾之邀，當起業餘媒人婆。

「我真的不是職業的，謝謝大家讓我沾沾喜氣。」劉慧如說，老公從政至今，她當過至少20次媒人婆，曾有女方家人對新郎有點意見，新郎家只好請她出馬，希望對方看在「縣長夫人」的面子上，促成好姻緣。

劉慧如也勤於參與公益活動，當縣長在公館宴請寄養家庭媽媽時，劉慧如除熱絡的招呼大家，一下子幫忙上台頒獎，一下子又鑽進廚房切西瓜給大家吃，展現縣長夫人的親和力。

王惠美（右）的丈夫周明亞總是默默支持王惠美，讓她無後顧之憂。 圖／王惠美提供
王惠美（右）的丈夫周明亞總是默默支持王惠美，讓她無後顧之憂。 圖／王惠美提供
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王惠美老公低調 卻是她選戰的「網軍頭子」

被提名參選彰化縣長的國民黨籍立委王惠美的「賢內助」是丈夫周明亞，他是王惠美免費的「網軍」，平時忙於在網路上幫老婆宣傳、探訪民情，但他行事低調，較少在公開場合露臉。

王惠美笑說，老公是東海大學政治系畢業，也很有才華，只因為她從政，老公就當她的後盾，讓她無後顧之憂，平常幫她管孩子、忙家務，缺司機時，老公也是優良駕駛。

王惠美說，她當鹿港鎮長、立委期間，先生都謹守分際、公私分明，除選舉時幫忙，不會過問她的公務，希望不要給外界家人會「干政」的印象。

柯文哲（右）的妻子陳佩琪曾在臉書上寫文為柯助勢。 圖／聯合報系資料照片
柯文哲（右）的妻子陳佩琪曾在臉書上寫文為柯助勢。 圖／聯合報系資料照片
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臉書支援柯文哲 陳佩琪曾「白目」被罵

相較多數「賢內助」低調的風格，台北市長候選人柯文哲的妻子陳佩琪幫夫功力強。她在上屆市長選舉時自嘲「沒旺夫相、有幫夫力」，雖然因工作忙碌鮮少參加公開行程，但她在臉書書寫丈夫，筆調親切溫馨、有話直說不轉彎，讓讀者認識最真實的柯文哲，文字穿透力頗強。

柯文哲當選後，2015年8月蘇迪勒颱風來襲時，陳佩琪在颱風過境時發文「拜颱風天所賜，昨天先生難得整天在家吃飯，冰箱的食物都被全家一掃而空」，此言一出引發外界非議，認為柯沒坐在防災中心指揮卻在家放颱風假，輿論起而攻之。

事後，陳佩琪自責自己的「白目」，害老公被罵，並哽咽表示「政治跟醫界果然不一樣」，決定之後不再開啟臉書。但2016年柯文哲民調低迷時，陳佩琪也接受電視台訪問為柯抱屈，創造話題的能力不亞於柯文哲。至於幫夫效果如何，就有待年底選舉檢驗了。

侯友宜林佳龍盧秀燕魏明谷
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