北市長誰選？ 綠議員多喊自提人選

2018-05-12 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨選對會昨天徵詢北市議員有關市長提名，不少人支持立委姚文智出馬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

相較前一場的基層里長呈現禮讓與自提六四比，民進黨選對會昨天徵詢台北市黨籍議員有關台北市長提名方案，除王威中及高嘉瑜支持禮讓台北市長柯文哲，幾乎一面倒力主自提人選，至於推誰出馬？不少人支持立委姚文智，但也有人提議找行政院長賴清德。

兩場徵詢之後，民進黨選對會將在下周三開會討論，民進黨選對會召集人陳明文昨天說，自提或不自提，選對會十六日開會討論，會做什麼決定無法預測，決定後將結果提報黨主席，主席可以說YES或NO。

民進黨在台北市議會目前有廿四席議員，昨天有十八位出席，加上四位首次參選的新人，共有廿二人出席。

主張禮讓的議員王威中說，會中主張自提的議員比較多，但即使是主張自提的人也不否認，許多基層的支持者雖然說議員會投給民進黨，但市長部分無論如何都要投給柯文哲。幾乎所有議員發言時都不忘記補充一句，就是不管下周三黨中央做什麼決定，一定會全力支持，只要黨中央作決定就會去輔選。

不具名的議員說，主張自提的人都認為應提最強的人選，但也有人說應給準備好的人，新潮流系的議員都表態全力支持姚文智。賴清德或總統府秘書長陳菊雖都已表態不會參選北市長，但挺賴、菊參選的市議員洪健益表示，賴、菊身為黨員其實沒有拒絕的權利。

王威中也表示，希望賴清德出征的議員裡，有好幾個認為應多徵詢各方人選，不侷限在姚文智、呂秀蓮兩位，希望黨中央直接徵召強棒，「多放幾個人來做民調」。