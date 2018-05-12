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北市長黨不提名 民進黨南市議員要退選

2018-05-12 00:05聯合報 記者修瑞瑩楊濡嘉／連線報導

台北市長柯文哲為「兩岸一家親」言論道歉，持續在南部政壇發酵。南市民進黨籍議員林志聰昨天要求黨中央提名行政院長賴清德參選，若禮讓柯，他將不參選下屆議員；前總統陳水扁也認為柯道歉「為時晚矣」，賴清德和總統府秘書長陳菊都是最佳人選。
台南市民進黨籍議員蔡旺詮（左起）、賴惠員及林志聰，昨天要求黨中央台北市長一定要提...
台南市民進黨籍議員蔡旺詮（左起）、賴惠員及林志聰，昨天要求黨中央台北市長一定要提名賴清德。 記者修瑞瑩／攝影
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日前台南市已有民進黨員表示，若繼續禮讓柯文哲，將在黨代表選舉後退黨。昨天台南市議員蔡旺詮、賴惠員及林志聰更召開記者會，要求黨中央守住民主價值，一定要提名台北市長候選人，同時應該派出行政院長賴清德參選。

林志聰表示，對黨的表現感到憂心，如果黨中央不提名台北市長，他不知道自己「為何而戰」，將放棄參選。林志聰已通過黨內初選獲得提名，第5選區應選5人，民進黨提名4人。

台南市民進黨籍議員林志聰昨天表示如果黨中央禮讓柯文哲，將退出下屆議員選舉。 記者...
台南市民進黨籍議員林志聰昨天表示如果黨中央禮讓柯文哲，將退出下屆議員選舉。 記者修瑞瑩／攝影
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賴惠員說，2014年時禮讓柯P有當時的時空背景，但柯近年言行早就不與民進黨站在一起，基層無法接受再禮讓；蔡旺詮則說，台北市長是否提名，已不單只是台北市的事情，會影響到各縣市。

由於3人都非新潮流系，拱賴清德參選引發聯想；蔡旺詮表示，賴參選才會贏，只有非新系才敢說實話。

陳水扁也在「新勇哥物語」說，柯文哲面對新選戰布局，可能逐漸感受壓力，所以9日上電台接受專訪，首度對民進黨表達善意，只是為時晚矣。

陳水扁看好賴清德和陳菊都是民進黨台北市長最佳人選，他更重視陳菊，且「戰士沒有選擇戰場的權利」，最重要的是兩位都是人氣王，足堪做為民進黨2018年大選的領頭羊。

陳水扁也預言今年台北市長選舉將是典型的三強鼎立，而且不會有棄保問題；如果有，也不是「棄丁保柯」而是「棄柯保丁」，但棄保不會發生。

民進黨賴清德陳水扁柯文哲陳菊
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