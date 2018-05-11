嘉義市長選情／蕭推利多 涂秀數據 黃重人民感受

2018-05-11 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ／嘉義市報導



嘉義市長涂醒哲昨天記者會說明自己還債能力比前朝的黃敏惠還強。 記者姜宜菁／攝影 分享 facebook 嘉義市長涂醒哲昨天舉行記者會，再度秀數據要證明自己比前市長黃敏惠更會開源節流，不只有建設還可以還債；對此黃敏惠說，政策是延續性的，人民感受最重要，「這是責任，不是口水戰」。以無黨籍參選嘉義市長的嘉義市議長蕭淑麗則端出婦幼政策利多，「生育、養育、托育、教育」四階段一條龍。

嘉義市府昨中午舉行康乃馨銷售狀況暨負債全國最低記者說明會，涂醒哲表示，嘉義市3年來還了10億債務，讓市民每人平均負債只剩112元，又能解決陳年舊案、推動全新市政建設，所有數據皆與黃敏惠時代比較，證明自己比黃敏惠做得好，他也發動局處多購買港坪花卉區的康乃馨。 國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠（中）昨天參加活動時，與學童一起切蛋糕慶祝母親節。 圖／黃敏惠提供 分享 facebook

黃敏惠受訪表示，政府政策是延續性的，以湖子內區段徵收來講，在她任內開始，正好到涂醒哲這任完成，「這是責任，不是口水」，她認為施政成果如何，人民感受最重要。

蕭淑麗昨天則到永和市場舉行婦幼一條龍記者會，她表示，一條龍政策包括「生越多補助越多，第3胎3萬元」，另外有產婦營養補助、嬰兒營養補貼等，延續「袋鼠育兒充電喘息服務」，國中小教科書全額補助、國中小學低收入戶及弱勢家庭學生補助代辦費及營養午餐等。 參加嘉義市長選舉的嘉義市議長蕭淑麗（中）昨天在永和市場入口處發表政見。 記者姜宜菁／攝影 分享 facebook

記者街訪幾位已婚人士，王先生認為，一條龍政策很美好，選舉到了人人都會開支票，丁姓男子則說，夫妻並不會因為生育補助的利多而多生孩子，大環境不佳，政府難催生。