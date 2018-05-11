雲林縣長選情／李進勇、張麗善 推影片搶婦女票

2018-05-11 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣報導



雲林縣長李進勇（中）以影片「有一種愛永不止息」向女性致敬，強調縣府是母親的後盾。 圖／雲林縣政府提供 分享 facebook 母親節前夕，將於年底雲林縣長選戰對決的立委張麗善與縣長李進勇，不約而同以偉大的母親為主題，各自推出影片，向雲林偉大女性致敬，預祝母親節快樂。

張麗善昨天發表「雲林一天，A Day of Women」影片，片中記錄有機農戶、業務員、護理師三位母親的一天，從早上為兒女做早餐開始，媽媽們既要兼顧家庭，職場上也要勇於挑戰、承擔，相當不容易。 立委張麗善（右五）發表「雲林一天，A Day of Women」影片，預祝雲林偉大女性母親節快樂。 記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

張麗善表示，每當母親節快要到來的時候，就會想起自己的媽媽，很難想像母親當年如何將這麼多子女拉拔大，她今天的一切成就都歸功於母親無私的付出。

張麗善表示，身為一位母親，最希望孩子陪在身邊，無論是一句問候、一個擁抱、一個親吻，比任何貴重的禮物都來得貼心，她的兒子張席維聽聞也立刻獻上大大的擁抱。 將參與年底雲林縣長選戰的立委張麗善（右）發表「雲林一天，A Day of Women」影片，向雲林偉大女性致敬，她的兒子當場獻上擁吻。 記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

雲林縣長李進勇則推出「有一種愛永不止息」影片，片中的布袋戲偶雕刻師、漁產養殖農、絲瓜農及廚師等人，儘管職業不同，但背後都有一個偉大的母親默默支持，以自然的親子互動，呈現母親對孩子的呵護與用心栽培。

影片同時也提到縣府推動生育津貼，托育加碼，醫療補助，住宅租金補貼，學童喝牛奶、免教科書費及子宮頸癌疫苗等政策，強調縣府是母親的後盾，在背後默默支持。