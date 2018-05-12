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拔管案 柯志恩：會議紀錄看到「入管於罪的可怕氛圍」

世上只有媽媽好 柯P被綠營圍毆 神救援來了

2018-05-12 08:00聯合報 記者王寓中／台北報導

柯文哲接受綠色和平電台專訪，對備受批評的「兩岸一家親」言論表示，當時想說能過關就...
柯文哲接受綠色和平電台專訪，對備受批評的「兩岸一家親」言論表示，當時想說能過關就好了，大家聽了不爽，只能說「抱歉、歹勢」。 圖／聯合報系資料照片
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台北市長柯文哲為「兩岸一家親」說法道歉，但民進黨仍不買單，柯文哲一再轉彎說詞弄到裡外不是人。關鍵時刻，柯文哲的母親何瑞英又跳上火線，替兒子「代打」緩頰、爭公道、說分明。

從2014年柯文哲競選台北市長到當選入主北市府，一路來，何瑞英護子、愛子之心，完全展現在言行上毫不掩飾，高度的人生與政治智慧，每每能為柯P化解危機甚至加分，這回能否再幫兒子度難關雖尚未可知，但柯P有何瑞英一路相陪在背後支持，只能說有這樣母親的兒子「太幸福了！」

不忘恩情 何瑞英：我有天良、全家是善良的

柯P遇到政治危機時，柯媽常常親上火線緩頰。圖為何瑞英（左一）與柯文哲（左二）到城...
柯P遇到政治危機時，柯媽常常親上火線緩頰。圖為何瑞英（左一）與柯文哲（左二）到城隍廟上香祈福。 圖／聯合報系資料照片
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面對柯文哲為「兩岸一家親」說法道歉，結果反引來藍綠繼續批評，民進黨也仍不買單，何瑞英親上火線為兒子說公道話。10日晚上接受電視台政論節目連線，何瑞英甚至說出，若民進黨提名台北市長參選人，以後「互不相欠」的重話。

何瑞英昨天中午接受POP Radio專訪進一步表示，要是民進黨沒提名，「柯文哲一生都欠你」，要是有提名，「你也不欠柯文哲，柯文哲也不欠你」，她的態度是順其自然，絕對不是向蔡英文總統嗆聲。

她還說，上次民進黨禮讓，柯文哲才能當選，「我是有天良的人，我是有感情的人，不會人家給我們恩情，把它忘光光，我不是這樣的人。」

針對民進黨最關心的柯文哲是否會參選總統？何瑞英代子回答說，柯文哲若連任，將完成市長任期，「他也是這樣就滿意了啦」。

談到「兩岸一家親」的爭議，何瑞英表示，柯文哲去年到上海出席雙城論壇前，她告訴柯文哲，「你如果去上海，我們要講和平的話，不要激怒人家，大家和和氣氣，這樣最好」。柯文哲後來想過之後，才說出「兩岸一家親」這句話。

替柯P抱不平的何瑞英並表示，大家一直罵柯文哲，從去年7月罵到現在，整天批評他向中國靠攏，「我們是228受害者，怎麼可能是紅的啦。不可能的事。」

柯文哲父親柯承發（右）、母親何瑞英（左）2016年參加新竹市二二八紀念音樂會，回...
柯文哲父親柯承發（右）、母親何瑞英（左）2016年參加新竹市二二八紀念音樂會，回想起家庭遭遇，柯媽頻頻拭淚。 圖／聯合報系資料照片
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「我兒子不可能有野心和蔡英文搶大位」

今年2月何瑞英和柯爸到彰化與青年學子對談「柯P的養成與剖析頭腦構造」時，就曾對「大位之爭」發表獨到的見解。

她當時表示，有人說柯文哲連任市長後，會和蔡英文搶2020年總統大位，但她可以掛保證「百分之百不可能」，因為「我們家是善良的」。

但如果對手換成是賴清德，善良的柯媽實話說：「賴清德也是好人、優秀人才，但我就不敢掛保證了。」

何瑞英與學子分享，過去家裡窮，買三碗麵要全家五人一起吃，講到這不禁眼眶泛紅，但提到柯文哲，又滿是驕傲，讚揚柯文哲很乖不亂跑，但就是「憨直」，學生時期連去住家旁的城隍廟也會迷路，很不捨兒子當市長常被政論節目亂罵。

兒子失言她緩頰 化身「公道媽」

台北市長柯文哲(右)2016年接受電台專訪，談到美河市案，指郝龍斌「如果什麼都搞...
台北市長柯文哲(右)2016年接受電台專訪，談到美河市案，指郝龍斌「如果什麼都搞不清楚，不如就去死死耶(台語)」，引發熱議。 圖／聯合報系資料照片
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柯文哲2014年當選台北市長入主市政後，爭議事件不斷，直來直往的柯文哲辛辣談話及「柯式語言」更屢屢成為話題，每當柯P失言或講話引發爭議時，何瑞英也都屢屢出來為兒子化解危機，甚至成為媒體請出講公道話的「公道媽」。

台北新美河市案引發爭議時，柯文哲痛批，美河市這個案子竟然沒有行賄者，也沒有受賄者，兩個小官熱臉貼人家冷屁股，自動自發、偽造文書，把幾百億的利益送給財團。談到前市長郝龍斌，柯更開罵說，「郝龍斌什麼都搞不清楚，去死死好了…」

柯文哲事後解釋，「我講話比較『俗』，沒有特別用意，閩南話的口語，其實小時候我媽媽也常這樣罵我」。

媒體跑去問何瑞英，柯文哲說「好去死死」是媽媽罵人的話，何瑞英表示，她從沒這樣罵人過，這是郝龍斌做不好，柯文哲才會這樣說，柯文哲當市長，才知道有這麼多做不對的事，實在讓柯文哲頭很痛，柯文哲不曾講壞話，也不知道柯文哲怎麼會這麼說，她「不贊成啦，不必說成這樣」。

台北市大巨蛋爆發假議員民調洩密案時，為了找出「洩密者」，北市府破天荒對員工進行測謊，引發各界爭議。何瑞英直言，自己雖沒讀什麼書，但用想的也知道，這樣不可以，她當時還為此打電話告訴柯P這樣不對，要好好檢討。對於媽媽的「告誡」，媒體再去追問柯文哲看法？柯只能說「好啦，好啦」。

砍重陽敬老金惹議 何瑞英罵柯P「飯桶」

2016年柯文哲大砍重陽敬老金，引發北市長者不滿，柯後來積極「修補關係」。...
2016年柯文哲大砍重陽敬老金，引發北市長者不滿，柯後來積極「修補關係」。 圖／聯合報系資料照片
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2016年重陽節前，柯文哲大砍重陽敬老金惹議，藍議員反指，設籍新竹市的柯爸、柯媽都是敬老金的受惠者，呼籲柯文哲將心比心，將重陽敬老金重新發給北市長者。

何瑞英證實，她與柯爸都有領新竹市的敬老津貼，一人2000元，總共4000元；當得知柯文哲砍了北市1500元敬老金，她也很反對，她出外活動，偶爾也會遇到鄉親跑來說，「我從台北來，你兒子為什麼要砍我們的錢？」

何瑞英說，柯文哲從來不會跟家人多說市政計畫，她也是透過兒子身邊幕僚，才知道柯是希望把這筆錢用在增設長照據點，希望透過更實際的建設幫助長輩，而不是區區千元的金錢，她為兒子抱不平說，「柯文哲就是不懂解釋自己想做的事，其實講清楚就好了啊，真是飯桶！」

她說，「有錢拿大家都樂、沒錢都嘛會生氣」、「柯文哲就是傻傻的，好像不會講話捏！」她跟柯爸生活簡單，不會因多領4000元變得更富有；她建議北市府，如果有民眾真的非常需要這1500元，只要提出申請就撥款，「只要有需要，我們很樂意把錢捐給需要的人」。

愛子疼媳、忍大男人老公 她還「兼愛天下」

2014年台北市長選舉時，國民黨暗諷陳佩琪（右二）會是第二個亂政的吳淑珍，柯媽何...
2014年台北市長選舉時，國民黨暗諷陳佩琪（右二）會是第二個亂政的吳淑珍，柯媽何瑞英（左三）當時跳出來救援，說自己的媳婦100分，不可能干涉市政。 圖／聯合報系資料照片
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2014年台北市長選舉時，國民黨對手拿柯文哲的妻子陳佩琪和扁嫂吳淑珍類比，暗諷會對老公指指點點的陳佩琪會是第二個亂政的吳淑珍。

何瑞英當時跳出來回應說，自己的媳婦100分，還要跟誰比什麼？她說，陳佩琪是賢妻良母，除了對先生好，對孩子、公婆也好，加上又有工作做，又會賺錢，高興都來不及了，還要跟誰比什麼？媳婦是平民，無法像人家一樣，吃飽沒事做，可以請傭人，打扮得漂漂亮亮。

她還說，陳佩琪的個性是會聽別人的意見，不是獨裁那樣，不然她自己怎麼跟媳婦溝通？至於未來，媳婦是醫師，有自己的事要做，也很忙，不可能干涉市政，「不會啦，不用擔心」！

2015年3月，北市府昨舉辦人口政策宣導活動，邀市長柯文哲爸媽柯承發、何瑞英出席。柯承發脫口說出，娶老婆是聽媽媽的話，「隨便啦，哪一個地方的哪一隻狗都可以」，何瑞英當場斥責柯沒禮貌，「說成這樣，對我實在很不好，快給我道歉一下！」柯趕緊說「拍謝啦！拍謝啦！」何才又笑了起來。

但何瑞英接下來也替老公緩頰說，夫妻間不可能不吵架，當一方生氣，另一方就先忍讓，恢復心情再溝通。

何瑞英的恩與情 民進黨、時力「忘了嗎？」

「柯媽媽」何瑞英（右二）2015年到台中為洪慈庸助選；柯媽表情、動作都生動，逢人...
「柯媽媽」何瑞英（右二）2015年到台中為洪慈庸助選；柯媽表情、動作都生動，逢人就拜託「支持3號洪慈庸喔」。 圖／聯合報系資料照片
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2016年立委選舉，何瑞英還跑去台中幫時代力量的候選人洪慈庸掃街助選，她表示，特別欣賞洪慈庸的勇敢，洪案讓洪慈庸「足嘸甘」；她還透露，從新竹跑來是自己跟洪陣營聯絡，柯P不知道，主要希望給年輕人機會，讓政治有新的改變。

不僅如此，當天晚上何瑞英還再參加民進黨候選人蔡其昌甲安競選總部成立，並為蔡助講。

何瑞英昨天形同「代子」說出「我是有天良的人，我是有感情的人，不會人家給我們恩情，把它忘光光，我不是這樣的人。」何瑞英和柯文哲一家若不忘恩情，民進黨和時力如今呢？何瑞英的喊話，反柯P的民進黨和時力台北市基層，不知做何感想？

柯文哲
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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