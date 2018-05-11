藍議員轟13項政見跳票 彰化縣長魏明谷反駁

2018-05-11 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化報導



彰化縣國民黨多名議員昨天在議會砲轟縣長魏明谷的孝順369、疼子333等13項政見和政策均跳票，是在騙選票！魏明谷表示，政策並沒有跳票，像疼子333均已在執行，但需視縣府財政狀況逐年編列。

彰化縣國民黨議員昨天在議會砲轟彰化縣長魏明谷，許多政見都跳票。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook

國民黨縣議員曾世勇、劉淑芳、林庚壬、葉麗娟、凃淑媚、陳榮妹、曹家豪、謝彥慧、劉惠娟等人昨天還列出縣長選前開出的65歲縣民健保免費、結婚禮金一萬元等也都跳票。

劉淑芳說，疼子333原本說生一胎補助3萬，育兒每月3000元到3歲，但縣長上任後排富，只有低收入戶才有，第一年2000，今年才有3000元。而孝順369應該65歲發3000元，但第一年編不出來，今年才有3000元，80歲6000、90歲的9000直到今年才編2.14億列入追加預算待審議中。

陳榮妹表示，老人申請假牙也很難，去年就有民眾說4月就沒有名額了，還有老人家「等到死都還等不到」，要縣長拿假牙去給申請的老人家上香。

劉淑芳說，很多選民都有受騙的感覺，不能要選舉就亂開支票，要胸有成竹才能開支票。縣議會國民黨黨團說，縣長競選時保證當選後4年彰化鐵路高架化就要做也還沒實現，希望縣長加把勁，再去跟小英總統討前瞻計畫經費。

彰化縣長魏明谷(前右)昨天在縣政總質詢中面對多位議員火力全開砲轟，面色凝重。記者林宛諭／攝影 分享 facebook

彰化縣府團隊也發出聲明，疼子333並没有跳票，縣府推動生育補助和育兒津貼，已執行每胎生育補助3萬元是全國最高，至於育兒每月3000元至滿3歲足，縣府從善如流在彰化縣議會三黨團協商下，才擬定排富措施。

縣府指出，彰化縣一年編列2億元補助6500名長者申請老人假牙補助，每人4萬元，369政策的推動是持續不是一朝一夕，將逐年視財政預算收支編列，而彰化市鐵路高架化行政院長賴清德今年已宣布將挹注387億元執行。

縣議會民進黨團副總召葉國雄指出，國民黨團在總質詢指控魏縣長是跳票縣長及賠錢縣長純粹是選舉操作，而且是惡意利用言論免責權，來替國民黨低迷選情敲鑼打鼓。