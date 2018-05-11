民進黨台北市長人選 蘇貞昌：我不宜這時說三道四

2018-05-11 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間在新莊舉辦首場市政說明會，現場擠滿超過400名支持者，蘇貞昌以馬來西亞新總理高齡93歲為例，呼籲群眾支持有經驗、有魄力的蘇貞昌。