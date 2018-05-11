北市候選人會影響新北選情？ 蘇貞昌認了：會私下反映

2018-05-11 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李姿瑩 ╱即時報導



蘇貞昌上三立iNEWS「鄭．知道了」，接受鄭弘儀專訪。當鄭弘儀問到「一個是民進黨台北市人選要不要自提或禮讓，怎麼看待自提或禮讓，而北市的人選會不會影響到新北市？」蘇貞昌回道：「北市人選是誰，的確會影響新北市選舉；但對柯文哲的看法，我只會私下反映給選對會。」另談到新北市選舉「蘇侯之爭」，蘇貞昌批朱立倫與藍營執政8年讓新北處落後階段，而且這場選舉根本是朱立倫在選，新北市府動用行政資源為侯輔選，因此他要效法黑田直樹的精神，為黨奮戰到底。

蘇貞昌這次投入新北市長選戰，以71歲的年齡再度參選，他很自信的表示自己身體還很健朗，認為年紀不是問題，對答如流的蘇貞昌更直言，雖然跟當年在台大打橄欖球的時候相比，體力當然有差，但經過這些年的歷練，現在看事情比以前快又有遠見，並覺得沒白活有長智慧。

9日馬來西亞當地時間舉行國會大選，由92歲高齡的前總理馬哈地組成的「希望聯盟」拿下了執政權，此一事也讓蘇貞昌信心滿滿的說：「我沒三高，也沒高血壓，體力上做市長綽綽有餘。」還幽默的加強說：「我心臟也好，連醫生都說可以再衝衝衝，唯一只是沒有頭髮。」蘇貞昌表示過去是打橄欖球出身，之前失業在家就是靠拖地練身體，拖幾個小時都沒問題，一遍不乾淨拖第二遍，他拖的很細心，就有如施政一樣動作伸縮自如，還強調自己做事很仔細，從當縣長時代就這樣，鄭弘儀好奇問說是真拖地嗎？蘇貞昌則大笑回說當然是。