北市長是否自提 陳明文：黨主席可決定

2018-05-11 20:00 中央社 台北11日電



民進黨選對會共同召集人陳明文。聯合報系記者邱德祥／攝影 分享 facebook 布局台北市長選舉，民進黨選對會召集人陳明文今天說，自提或不自提，選對會16日開會討論，會做什麼決定無法預測，決定後將結果提報黨主席，主席可以說YES或NO。

年底台北市長選舉，民進黨要自提人選還是要禮讓現任台北市長柯文哲，選舉對策委員會(選對會)日前分別徵詢有意參選者立委姚文智、前副總統呂秀蓮與已退黨參選的前台南縣長蘇煥智。姚文智、呂秀蓮都稱自己是最強人選。

選對會也分批徵詢民進黨台北市里長、台北市議員，選對會成員下午受訪表示，與里長或市議員座談，陳明文一開始都明確說明，是聽取對自提或禮讓的意見，不是談人選，選對會將把各種意見、分析等提報黨主席，但不是決定人選。

選對會成員表示，總結兩天黨內基層徵詢狀況，里長部分，自提人選或禮讓的意見一半一半，沒有一面倒；台北市議員部分，周柏雅在閉門討論中要求提最強棒就是賴清德，會中有人主張應該定義「強棒」，有人認為強棒是民調高、有人認為是經營基層最久。

該成員表示，市議員部分，謝系的阮昭雄、謝維洲、王世堅、李慶鋒、新系李建昌5人認為要自提且點名應該提名耕耘基層已久的姚文智；許淑華質疑如果要禮讓，柯文哲是否值得信賴。簡舒培表示，自不自提對民進黨都傷，但禮讓現任市長柯文哲，年輕人不一定就支持民進黨，她認為，自提會得罪不少年輕票，但禮讓柯文哲傷害更大。王威中、高嘉瑜則傾向應該要讓。

陳明文受訪表示，選對會對於里長或是市議員的意見不做評論與結論，16日選對會將開會討論自提或不自提，討論後會做成什麼決定，他不知道、無法預測，但選對會的決定會提報中央黨部、黨主席，黨主席也可以說YES或NO。

民進黨內高層指出，里長座談時，一半的人明確表示要自提人選；今天市議員座談時，有九成主張自提人選，另外，有六成到七成的人認為，姚文智已經有相當的準備，也提出未來台北市願景。

雖然今天有人希望行政院長賴清德出征，不過，黨內高層認為，把國家治理得好，是執政黨更重大的責任，更是人民的期待與寄託，這一點不能忽視；選舉固然重要，但更應該讓賴清德留在崗位上，把事情做好。

民進黨內高層指出，下週三選對會應該就要不要自提人選做成決定；如果要自提，人選為何，會不會馬上決定，黨內高層認為，「應該不會這麼快」，因為目前黨內表態者，不但有姚文智，也有呂秀蓮，到底要提誰，或者另外找人，要看選對會的共商共議。