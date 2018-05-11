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影／拒為「大陸放水論」道歉 呂秀蓮：柯P也曾這樣說

2018-05-11 19:20聯合報 記者游昌樺╱即時報導

前副總統呂秀蓮日前在年代政論性節目說，「世大運台灣選手表現好，是中國放水」，引爆網友怒火，批評她為了打柯文哲，竟然誣衊台灣選手，運動員的揮汗訓練，反而成了呂秀蓮侮辱的對象。呂秀蓮今(11日)天下午出席公開行程受訪表示，這是柯P曾經公開講的，「我講真話怎麼道歉？」呂秀蓮向網友喊話，說她講真話，大家應該給她鼓掌，她為什麼要道歉？

前副總統呂秀蓮日前在年代政論性節目說，「世大運台灣選手表現好，是中國放水」，引爆...
前副總統呂秀蓮日前在年代政論性節目說，「世大運台灣選手表現好，是中國放水」，引爆網友怒火。呂秀蓮今(11日)天下午出席公開行程受訪表示，這是柯P曾經公開講的，「我講真話怎麼道歉？」記者謝育炘／攝影
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呂秀蓮柯P
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