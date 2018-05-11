世大運放水說 呂秀蓮：講真話應給我鼓掌

2018-05-11 18:48 中央社 台北11日電



前副總統呂秀蓮。聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影 分享 facebook 前副總統呂秀蓮說世大運台灣選手表現好是因中國放水，引爆網友怒火要求道歉。呂秀蓮今天說，是台北市長柯文哲自己說中國只派二軍來；並強調「我講真話，應該給我鼓掌」。

呂秀蓮日前在政論節目說，你認為世大運我們的表現這麼好嗎？是中國放水啊，他們選在同一個時間，舉辦全國大專運動會，全國強棒通通留在中國，而且「事先告訴柯P，我放你一馬，我放水。」相關談話引發網友不滿，到呂秀蓮臉書留言要求道歉。

呂秀蓮今天出席崑山科大公共關係暨廣告系畢業展受訪時回應說，是柯文哲當初自己說中國來的大概都是二軍。

她說，「如果不是二軍來，一軍來的話，我就不知道答案會怎麼樣」；派二軍來，是柯文哲自己講的，當然還有體育界高層也告訴她，中國同一時間辦全大運，所以，重要的選手都留在中國。

呂秀蓮反問：「我講真話怎麼道歉？柯P也不用道歉啊！這是柯P講的」、「講真話應該給我鼓掌」。

她說，希望大家理性一點，認識事實真相，這些話不表示她不重視體育，她非常重視；這也不表示台灣體育不好，台灣的國手還是很了不起，只是大家了解真相，會更加健康成長。

呂秀蓮並說，她並不認為罵她的網友多是柯文哲網軍，而是大家都太愛台灣、太愛體育，所以一時感覺愛國情操受到傷害。

另外，呂秀蓮答覆媒體詢問時透露，她的戶籍已經遷到台北市；至於何時遷戶籍，她說，「我忘掉了，因為助理幫我遷的」。