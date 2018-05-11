A PO逗相共，媽媽好顧家！育兒無處去、孩子賺嘸錢 台南媽媽好難過！

2018-05-11 18:21 聯合新聞網 台南訊



一年一度的母親節又到了，台南的媽媽們日子卻不好過，除了薪資吊車尾，台南勞工實際平均薪資僅2萬6689元，市政府延續賴清德前市長「私幼公共化」政策，讓幼教走向市場化，恐會「劣幣逐良幣」。台南市長參選人、前行政院政務委員高思博今(11)日召開記者會，為台南媽媽謀好政。高思博承諾，若當選台南市長，將擴大落實公辦公托、延長幼托時間，並且針對經濟弱勢族群加額補助，讓年輕人在台南敢生、好養，最重要的是，讓台南媽媽好顧家！

高思博主張，廣設公托與公幼，輔導私托與私幼雙軌並行。4年達成公、私比4:6，在未達成前，擴大幼童五歲免學費政策，逐年向下延伸至三歲（偏鄉及經濟弱勢先行）。就讀公幼者，學費全免，就讀私幼者，不排富，每名學子每學期補助15000元，並針對經濟弱勢族群加額補助，讓年輕人在台南敢生、好養。除此之外，面對雙薪家庭日益普遍，未來也將透過補貼與政策誘因，延長幼托時間，讓家長安心工作。

高思博。圖／資料照片 分享 facebook

今天這場記者會，高思博還邀請台南市國民黨議員李中岑、林燕祝、洪玉鳳、王家貞、盧崑福，以及及台南市嬰幼兒托育協會理事長黃共同參與。高思博表示，普設公托一直是國人所期待，但民主社會就是容納各種可能，當然包含市場機制的存在，因此，市政府的工作就是一面提供公共托育，一面管理私立托兒所與幼兒園。全面公托與公幼不但不可能，也不符合市場需求與機制。黃盈斐理事長說，台南市相關的托育補助是六都最低的，可謂是0-5歲幼兒及童的沙漠，呼籲主政者應嚴正重視婦幼政策。

李中岑說，政府應深刻體認，少子化儼然已成公安問題，政府不夠用心，沒有完善的婦幼政策，讓新手爸媽覺得異常辛苦，更甚者，讓雙薪家庭的夫妻倆，無法專心在外工作賺錢，進而影響家庭經濟。家中有一歲多孫子的洪玉鳳則指出，為了照顧幼兒而離開職場，等同是人才流失，經濟因素是現今年輕夫妻不敢生育的主要考量之一，除非有經濟後盾。

王家貞表示，台南市相關幼托政策被前市長賴清德拿來當實驗白老鼠，使得家中有幼兒的媽媽都好辛苦，主政者不應輕忽少子化的衝擊。林燕祝強調，賴清德下令，市府教育局即唯命是從，推行政策不應表面工夫、應付行事，目前閒置教室數量很多，市府為何不好好規劃設置公托？盧崑福也說，養得起才考慮生不生，台南市公私立幼兒園數量不足，相關貼補根本不夠，經濟負擔重，哪有心思生兒育女？

台南市政府今年推動私幼公立化，不分黨派議員皆有疑慮，指這項政策不論公幼老師或私幼經營者都反對，高思博指出，這項政策倉促上路，可能導致幼托品質低落的幼兒園靠政府補助支撐，反而抑制有心導入創新教學模式吸引外部資源投入的幼兒園方，趨向保守以符合政府的各種審查標準，幼托產業會可能會產生「劣幣逐良幣」的現象。

高思博再批，公幼不足以私幼公立化，即補助私立幼兒園學費的方式來解決根本就是畫錯重點、頭痛醫頭的偏方，而賴清德擔任行政院長後卻稱是台南經驗，指示教育部回頭參考台南，研議將私幼公立化政策推廣到全國，讓人質疑又是一場「賴規我隨」全民倒楣的災難？

不只沒有好的幼托政策，台南薪資又吊車尾，也讓台南媽媽開心不起來。行政院長賴清德聲稱國人平均薪資5萬元，台南媽媽說，也差太多吧！原來，根據勞動部資料，六都平均薪資依序為：1、台北市 46,822元；2、桃園市 40,067元；3、新北市 37,736元；4、高雄市 34,780元；5、台南市 34,429元；6、台中市 33,587元。

事實上，台南勞工朋友實際到手的平均薪資僅2萬6689元，只比22k多一點，薪資低，工作機會少，高思博感嘆，台南年輕人不只「北漂」，如今更多人選擇「西進」，台南媽媽只能眼看著兒女被迫離鄉背井，到中國大陸求發展、求生存，而這與執政者的錯誤政策有很大的關係，如果當選台南市長，一定把台南打造成為一個讓媽媽好顧家、年輕人好成家的活力城市。