呂秀蓮酸世大運 朱學恒：整場我白眼都翻到後腦勺

2018-05-11 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



呂秀蓮在政論節目上，指世大運成績好是因為中國放水，人也在節目現場的宅神朱學恒，在臉書粉絲頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」上貼文表示，什麼都怪網軍，你怎麼不怪自己瞎講？眼中只有政治沒有常識的政客才會說這種廢話啊！

貼文如下：

什麼都怪網軍，你怎麼不怪自己瞎講？我人就在錄影現場，整場我都處在白眼翻到後腦勺的狀態。

你不能因為自己人老是民主前輩就覺得自己沒有錯，都是網軍的錯！這是常識之戰！眼中只有政治沒有常識的政客才會說這種廢話啊！