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北市自提人選呼聲高 綠議員再次點名賴清德

2018-05-11 14:20聯合報 記者林敬殷╱即時報導

行政院長賴清德。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
行政院長賴清德。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
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民進黨選對會上午徵詢黨籍台北市議員有關台北市長提名方案，據了解，除了王威中和高嘉瑜支持禮讓台北市長柯文哲之外，其他議員多表達自提人選，不過也都表達尊重黨中央未來的決定。若是自提人選，議員也主張應提最強的人，不少人建議是立委姚文智，也有人提議行政院長賴清德

民進黨在台北市議會目前有24席議員，今天有18位出席，加上4位首次參選的新人，共有22人出席。

主張禮讓的王威中不否認，會中主張自提的議員比較多，但即便是主張自提的人，基層也有無論如何都要投柯文哲的人。

不具名的議員說，主張自提的人都認為應提最強的人，也有人說要給準備好的人，不過，王威中也表示，座談會裡希望賴清德出征的，還是有好幾個，認為要用各種方式多徵詢各種人選，不侷限在姚文智、呂秀蓮兩位，希望黨中央直接徵召強棒，多放幾個人來做民調。

王威中指出，剛剛在會裡面被點名的就總統府秘書長陳菊和賴清德，但大家也知道這兩位沒意願，選對會委員們也沒回應，就是聽市議員說，反映這樣心聲後，他們再去討倫。

王威中表示，幾乎所有人都不忘記補充一句，就是不管下周三黨中央做什麼決定，一定會全力支持，就算贊成自提人，只要黨中央作決定就會去輔選。

另一位議員許淑華指出，會中自提人選的呼聲比較高；畢竟以現在情勢來看，合作的時間點已經過了，基層反彈情緒，並沒有因為柯日前的兩岸論述調整而有所改變，現在大家比較在意的是深綠支持者對民進黨的情感，因為一路陪民進黨成長的這群人，黨不該遺忘或者秉棄。

若要自提人選，是否擔心缺乏強棒？許淑華說，民進黨提出來的一定都是最強的，不要小看姚文智的能量，因為現在民進黨還沒確定要自提人，能量、聲量還沒出來，確定自提人之後，會有自提人的選戰打法，不是現在這樣。

民進黨姚文智賴清德2018台北市選舉
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