吳敦義宴請歷任黨主席 朱立倫：討論輔選策略

2018-05-11 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



朱立倫表示，相信國民黨能夠同舟共濟。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook 國民黨黨主席吳敦義昨天邀前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫聚會，就黨的提名、選戰布局策略、各縣市選情等深入交換意見，並說明黨必須借錢發薪水的困境。新北市長朱立倫今天上午出席活動時表示，大概主要都是討論一些輔選的策略，尤其是對目前各縣市提名的狀況，至於財務狀況，「在最辛苦的狀況之下，我相信我們能夠同舟共濟。」

朱立倫出席新北市中高齡者職場續航中心揭牌儀式，被問及此事，他回應，昨天交換了很多意見，尤其是各縣市提名的狀況，有一些需要加強、能改進的，彼此都交換了一些意見，希望這些提名者能夠加油，還沒有提名的，也盡快能夠定案，大概主要都是討論一些輔選的策略。

對於財務困境的部分，朱立倫表示，行管會有就目前的黨內財務狀況做一些報告，「那在最辛苦的狀況之下，我相信我們能夠同舟共濟，大家一起團結一致，爭取勝選。」