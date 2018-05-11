吳敦義宴請歷任黨主席 朱立倫：討論輔選策略
國民黨黨主席吳敦義昨天邀前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫聚會，就黨的提名、選戰布局策略、各縣市選情等深入交換意見，並說明黨必須借錢發薪水的困境。新北市長朱立倫今天上午出席活動時表示，大概主要都是討論一些輔選的策略，尤其是對目前各縣市提名的狀況，至於財務狀況，「在最辛苦的狀況之下，我相信我們能夠同舟共濟。」
朱立倫出席新北市中高齡者職場續航中心揭牌儀式，被問及此事，他回應，昨天交換了很多意見，尤其是各縣市提名的狀況，有一些需要加強、能改進的，彼此都交換了一些意見，希望這些提名者能夠加油，還沒有提名的，也盡快能夠定案，大概主要都是討論一些輔選的策略。
對於財務困境的部分，朱立倫表示，行管會有就目前的黨內財務狀況做一些報告，「那在最辛苦的狀況之下，我相信我們能夠同舟共濟，大家一起團結一致，爭取勝選。」
另外，有媒體追問關於六月將登場的海峽論壇，朱立倫指出，海峽論壇是一個屬於基層交流、廣泛性的，各界都能夠參與，他是第一屆的首席代表、國民黨的首席代表，希望今年辦第十屆，不管是基層的、文化的、宗教等都能多多參與，「對兩岸的和平或是促進未來的合作總是好的，海峽論壇比較少一點政治氣氛、多一點實質的交流，我覺得這是好事。」
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