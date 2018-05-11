日劇民眾之敵台灣版 歐巴桑聯盟推議員參選人

2018-05-11 12:47 中央社 台北11日電



歐巴桑聯盟今天表示，全台將會有近20名參選人代表聯盟投入年底縣市議員選舉，宛如日劇「民眾之敵」翻版；第一波政見方向鎖定「自然遊戲，共作公園」及「多元親職支持系統」。

日本藝人篠原涼子主演的日劇「民眾之敵」，描述歐巴桑為了家計及小市民權益參加市議會選舉並當選後的故事，而類似情況在台灣政壇也可能出現。

由一群多為母職的女性組成的歐巴桑聯盟，為了要將小民的聲音帶進議會，去年底宣布參選各縣市議員。

歐巴桑聯盟今天召開「女力勇現全台連線」歐巴桑聯盟記者會，會中介紹17位將代表歐巴桑聯盟參選年底縣市議員的參選人，也宣布還有3位參選人近期將表態參選，第一波的政見方向鎖定「自然遊戲，共作公園」及「多元親職支持系統」。

代表歐巴桑聯盟參選新北市新莊泰山五股林口區市議員的劉欣宜表示，希望政府、企業及家庭可以達到三方平衡。

劉欣宜說，政府積極促進托育擴大化，並把經濟解方定在期望增加女性勞動參與率上，「但女人只是生小孩、工作、多繳稅金的工具嗎？」

劉欣宜表示，女性處在育兒狀態而被歧視的事件一再發生，最有談判籌碼的政府若不願意跟企業角力，就只能讓她們不得不在工作與家庭二選一。

劉欣宜認為，照顧孩子的母親在每個階段都有不同需求，因此應該在每個階段都能彈性調整工作時間，甚至調整工作比例。她也說，現行除了擴大公托公幼減輕負擔外，應該也要像國外一樣，有許多執照合格的保母、社區有支持育兒的社區空間。

桃園市龍潭區市議員參選人沈佩玲表示，公園是都市的公共空間，不應該由少數人決定，因此主張「共作公園」讓每個人都有機會參與，共同創造出符合需求的公園。

沈佩玲說，第一步就要求積極的資訊公開透明化，政府應建置資訊公開平台，讓民眾知道公園新建或更新的相關消息。

如果參選人沒有選上，歐巴桑聯盟全國總召張淑惠說，會繼續做原來做的事，4年後繼續參選。