親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍改案立院闖關
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
出版陸書須送審
政治
軍事
綜合

憤世媽媽大進擊！憤世背後的鳥人鳥事

MLB／相隔2周再開砲 大谷翔平第5轟出爐

日劇民眾之敵台灣版 歐巴桑聯盟推議員參選人

2018-05-11 12:47中央社 台北11日電

歐巴桑聯盟今天表示，全台將會有近20名參選人代表聯盟投入年底縣市議員選舉，宛如日劇「民眾之敵」翻版；第一波政見方向鎖定「自然遊戲，共作公園」及「多元親職支持系統」。

日本藝人篠原涼子主演的日劇「民眾之敵」，描述歐巴桑為了家計及小市民權益參加市議會選舉並當選後的故事，而類似情況在台灣政壇也可能出現。

由一群多為母職的女性組成的歐巴桑聯盟，為了要將小民的聲音帶進議會，去年底宣布參選各縣市議員。

歐巴桑聯盟今天召開「女力勇現全台連線」歐巴桑聯盟記者會，會中介紹17位將代表歐巴桑聯盟參選年底縣市議員的參選人，也宣布還有3位參選人近期將表態參選，第一波的政見方向鎖定「自然遊戲，共作公園」及「多元親職支持系統」。

代表歐巴桑聯盟參選新北市新莊泰山五股林口區市議員的劉欣宜表示，希望政府、企業及家庭可以達到三方平衡。

劉欣宜說，政府積極促進托育擴大化，並把經濟解方定在期望增加女性勞動參與率上，「但女人只是生小孩、工作、多繳稅金的工具嗎？」

劉欣宜表示，女性處在育兒狀態而被歧視的事件一再發生，最有談判籌碼的政府若不願意跟企業角力，就只能讓她們不得不在工作與家庭二選一。

劉欣宜認為，照顧孩子的母親在每個階段都有不同需求，因此應該在每個階段都能彈性調整工作時間，甚至調整工作比例。她也說，現行除了擴大公托公幼減輕負擔外，應該也要像國外一樣，有許多執照合格的保母、社區有支持育兒的社區空間。

桃園市龍潭區市議員參選人沈佩玲表示，公園是都市的公共空間，不應該由少數人決定，因此主張「共作公園」讓每個人都有機會參與，共同創造出符合需求的公園。

沈佩玲說，第一步就要求積極的資訊公開透明化，政府應建置資訊公開平台，讓民眾知道公園新建或更新的相關消息。

如果參選人沒有選上，歐巴桑聯盟全國總召張淑惠說，會繼續做原來做的事，4年後繼續參選。

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

太陽花學運發言人 投入時力參選北市議員

2018-05-11 12:10

祭品文！綠若不提北市長 南市議員林志聰將罷選

2018-05-11 12:09

影／盧秀燕邀蔣萬安 獻上豬血湯諷空汙

2018-05-11 11:37

連勝文：跟柯文哲瞎起鬨的人 才是真正的傻子

2018-05-11 10:19

政見喊20年只立一個樁…萬年「選票提款機」 這次還信？

2018-05-11 10:00

扁：菊姐賴揆是最佳人選 能力遠勝柯文哲

2018-05-11 08:48

科技公司董座發願：侯友宜在新北 每年捐2輛復康巴士

2018-05-11 08:00

吳敦義宴請歷任主席 連馬吳朱允輔選

2018-05-11 00:32

丁守中爭取化解恩怨 連勝文陣營：會支持黨提名人選

2018-05-11 00:14

沒限議員質詢時間 竹市議長選市長？

2018-05-10 23:19

陳見賢扛轎還是坐轎？ 竹縣議論紛紛

2018-05-10 23:17

募集選戰小額捐款 徐巧芯辦公室設計文創小物相贈

2018-05-10 22:22

年底選舉面臨經費困境 吳敦義邀前主席「共襄盛舉」

2018-05-10 22:02

團結輔選 吳敦義邀連、馬、吳、朱前主席聚會

2018-05-10 19:50

長照不力「該檢討中央」 侯友宜：希望老縣長了解盲點

2018-05-10 18:34

民進黨今年最大危機 呂秀蓮：依然懷著失敗主義

2018-05-10 14:34

吳敦義晚間邀宴歷任主席 請益年底選戰與黨財務

2018-05-10 14:33

民進黨前發言人：朱市府團隊已成侯友宜競選總部

2018-05-10 14:24

陳菊：當然不選北市長 賴清德也不大可能

2018-05-10 12:40

侯友宜：陳金德學學陳歐珀才是好榜樣

2018-05-10 12:17

禮讓柯P？民進黨若不自提人選 台南基層醞釀退黨

2018-05-10 12:04

影╱陳金德諷侯友宜：媳婦不必教婆婆剪臍帶

2018-05-10 10:03

柯P若選總統 民進黨資深黨員：吸宋的票有利小英

2018-05-10 09:49

死亡之握已成往事…馬英九輔選？「藍小雞」們等不及了

2018-05-10 00:18

候選人藍盾加身 LINE@將席捲政壇？

2018-05-09 16:29

1個柯文哲讓民進黨變成2個世界

2018-05-07 09:58

陸配參選縣議員 嶄露溫柔力量

2018-05-03 16:36

【整理包】名單漸明朗 看2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-02 10:44

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

柯媽媽：若民進黨自提人選 以後互不相欠

2018-05-11 00:59

柯文哲道歉七成網友給負評 焦急全因為「他」？

2018-05-11 09:36

柯文哲求和 姚文智：早知如此何必當初

2018-05-10 14:29

柯文哲道歉有套路 這次藏的招3年前也用過

2018-05-11 08:00

退將披露 海軍新飛彈巡防艦擬減列裝備以符造艦進度

2018-05-10 18:59

世大運奪佳績靠中國放水？網友怒轟呂秀蓮：下戲下井

2018-05-11 10:49

軍改初審過了 抗爭444天8百壯士散場

2018-05-10 23:55

九鵬空域5、6月「彈」雲密布 嚇阻共機繞台

2018-05-10 21:55

政見喊20年只立一個樁…萬年「選票提款機」 這次還信？

2018-05-11 10:00

南華大學民調顯示 僅1成民眾願為台獨而戰

2018-05-10 18:52

黎智英：選擇好的人生應留台灣

2018-05-10 23:24

蔡總統接見蘇祈麟 蘇的女兒滿場飛

2018-05-10 18:42

柯文哲為「兩岸一家親道歉」 學者：這只是前奏

2018-05-10 14:24

美眾院軍委會通過NDAA草案 要求評估台灣軍力

2018-05-11 03:33

柯文哲道歉後... 陸媒：鄙視、陸網友：雙城論壇別辦了

2018-05-10 14:27

柯文哲道歉 綠里長：若再被騙就去跳海了

2018-05-10 15:18

矇眼操槍驚豔國際 蘇祈麟：讓更多人看見台灣 了無遺憾

2018-05-10 17:33

行文賴清德副本卻給蔡英文 鄭朝明：我故意的

2018-05-10 14:04

韓國瑜駁段宜康：不監督現任反攻擊卸任 墮落無以復加

2018-05-10 18:10

自提人選就互不相欠？ 柯文哲：父母疼小孩忍不住回嘴

2018-05-11 11:36

蔡正元：柯道歉都是照劇本演出 但藍營未必討到便宜

2018-05-10 19:52

安排柯文哲專訪惹風波？陳景峻：我覺得很好

2018-05-10 16:40

科技公司董座發願：侯友宜在新北 每年捐2輛復康巴士

2018-05-11 08:00

【重磅快評】世界看得見 台灣卻漸漸消失的台灣之光

2018-05-11 09:59

世大運靠陸放水？呂秀蓮聲明：柯文哲也說陸派二軍

2018-05-11 12:20

鐵飯碗失靈？ 政府年約三千公務員請辭不幹

2018-05-11 12:46

陳吉仲說吳音寧做得比韓國瑜好 韓：社會自有公評

2018-05-10 18:22

丁守中爭取化解恩怨 連勝文陣營：會支持黨提名人選

2018-05-11 00:14

柯文哲妥協 江啟臣：這次轉彎讓人覺得太投機

2018-05-10 15:34

為「兩岸一家親」道歉 柯P：這是情感撫慰

2018-05-11 00:09

美眾院軍委會通過法案 要求強化台灣軍力

2018-05-11 01:44

挽救人才流失！縣市副局處長職等 比照直轄市

2018-05-11 00:39

新聞眼／補考？ 蔡總統給柯文哲出新考題

2018-05-11 00:05

離婚配偶可分退休俸？柯志恩：台灣不配這麼先進的法條

2018-05-10 15:14

核二再起動專案報告遭否決 綠委：立法不可踰越行政

2018-05-10 14:49

游梓翔：強台策略還沒看到 鎖台政策卻一一出爐

2018-05-11 07:13

黃智賢：柯文哲明白告訴大眾「我是在騙，怎樣？」

2018-05-11 11:27

呂秀蓮稱我世大運表現好是「中國放水」 網友暴動了

2018-05-11 11:41

蘇祈麟操槍獲世界肯定 蔡總統盛讚他讓世界看見台灣

2018-05-10 15:37

未獲WHA邀請 藍黨團：以「中華台北」爭取觀察員

2018-05-10 15:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top