影／盧秀燕邀蔣萬安 獻上豬血湯諷空汙

2018-05-11 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市長候選人盧秀燕今天上午10時，邀請女粉絲最愛「帥哥店小二」立委蔣萬安，在台中市水湳市場，以兩千株的康乃馨排成大愛心，獻給辛勞採買的婆婆媽媽，並獻上市場內在地美食熱騰騰的「清肺」豬血湯，慰勞媽咪辛勞，除了推銷在地美食，也暗諷對手台中市長林佳龍空汙沒做好。

台中市環保局長白智榮針對盧秀燕以喝豬血湯潤肺暗批空汙回應，市府持續推動86項空汙防制措施，並強力約束台中火力發電廠，刪減24%生煤用量等，台中近三年來PM2.5、紫爆天數兩大指標逐年下降，縣市雨水酸度排名也表現最優，顯現空汙已逐步改善中，市府會努力讓空品持續向上提升，也期待立委盧秀燕善盡立委職責，督促中央與台中火力發電廠，與市府一起對抗空汙，才是市民之福。

盧秀燕今天邀請蔣萬安到水湳市場，獻上母親節祝福，除了送康乃馨給買菜的媽媽們外，兩人還特別到市場內知名豬血湯攤品嘗道地豬血湯，並邀請媽媽一起吃豬血湯清肺養生，市場攤商為盧秀燕送上菜頭、粽子、包子，祝盧秀燕「包中」，盧秀燕青年軍也獻上康乃馨的祝福給市場的媽媽們，祝所有辛勞的媽媽們「母親節快樂」。

蔣萬安所到之處，吸引粉絲爭相合照，收到康乃馨的女攤商、採買的婆婆媽媽們更是笑到合不攏嘴，蔣萬安隨後嘗豬血湯覺得很美味，推薦婆婆媽媽「來水湳市場，吃真正好吃的豬血湯」，並扮起「店小二」端上一碗碗的豬血湯讓採買的婆婆媽媽品嚐。