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地裂一瞬間！ 2014年高雄氣爆釀32死 三分鐘回顧事件

連勝文：跟柯文哲瞎起鬨的人 才是真正的傻子

2018-05-11 10:19聯合報 記者周志豪╱即時報導

台北市長柯文哲。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台北市長柯文哲。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
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台北市長柯文哲日前為「兩岸一家親」說抱歉，並表態支持蔡英文總統連任。2014與柯競選北市長落敗的連勝文今表示，最近有一句很有力的名詞叫「無色覺醒」。他認為這話的意思是指自認沒有政治色彩的人，要趕快覺醒，看清楚號稱無黨無派的柯文哲的真面孔，「不要再被他這種投機又毫無誠信的分裂人格給騙了！」

連勝文說，因為這世上只有跟著柯一起瞎起鬨的人，才是真正的傻子。

連勝文柯文哲蔡英文
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