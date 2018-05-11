扁：菊姐賴揆是最佳人選 能力遠勝柯文哲

民進黨要不要自提人選參選台北市長，備受矚目。前總統陳水扁今天的「新勇哥物語-102」中表示，柯文哲雖為「兩岸一家親」道歉，「為時晚矣！」陳水扁並認為，今年台北市長選舉，將是三強鼎立的局面，柯文哲丶國民黨丁守中和民進黨自提人選，而且不會出現棄保。 台北市長柯文哲（中）。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook

至於民進黨會推出那位強棒參選？扁仍看好行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊，更重視陳菊，還以陳菊的話「戰士沒有選擇戰場的權利」，想促陳菊投入台北市長選局。

勇哥：原本蔡主席基於2020年總統連任的勝選考量，曾在官邸約見柯市長夫婦，當面告知年底市長選舉將尋求合作，同時關心柯P是否會參與2020年總統大選？可是柯市長這幾個月來的表現，讓民進黨高層與黨公職人員，特別是深綠選民大失所望，最近幾位重量級人物的談話，大多傾向自提人選不再禮讓。一般認為民進黨徵召強棒出擊的可能性很大，也不出菊姐與賴揆二位最具勝算的黨內領導菁英。柯市長面對新的選戰佈局，逐漸感受壓力，遂在5/9上深綠電台接受專訪，首度對民進黨表達善意，只是為時晚矣！？

勇弟：柯市長對所謂「兩岸一家親」的言論已經道歉了不是嗎？

勇哥：柯市長強調他是處理事情的人，當時想説可以過關就好了。有時候講話快，但大家聽了就不爽，只能說「抱歉、歹勢」。柯市長並不認為他的話有什麼問題，也不覺有錯，完全歸咎於是他講話快。請問綠營支持者，柯市長這樣就「可以過關」了嗎？

勇弟：柯市長2015年到上海參加雙城論壇，為了呼應習大大的統戰談話，說了「兩岸一家親」，2017年辦世大運再說相同的論調。哪裡是「有時候講話快」可以掩飾的？

勇哥：柯市長到中國講「兩岸一家親」，與郝市長到對岸談「一個中國」有何不同？如果說「九二共識」是包裝「一中原則」，「兩岸一家親」當然是指「兩岸同屬一中」。記得2000年，謝長廷市長為了能到中國，不也說過「一國兩市」，「一個中國，兩個城市」嗎？

勇弟：不管是菊姐或賴揆都是首都市長的最佳人選，城市治理能力遠遠超過柯P。最重要的是兩位都是人氣王，足堪做為民進黨2018年大選的領頭羊不是嗎？

勇哥：年底台北市長是典型的三強鼎立，不會有棄保問題。如果有，也不是「棄丁保柯」，而是「棄柯保丁」，但不會發生。

勇弟：萬一菊姐與賴揆都不願意出戰怎麼辦？

勇哥：菊姐不是剛說過：戰士沒有選擇戰場的權利嗎？