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科技公司董座發願：侯友宜在新北 每年捐2輛復康巴士

2018-05-11 08:00聯合報 記者葉英豪╱即時報導

侯友宜與「林董ㄟ」夫妻倆去年偶遇後，竟成為行善功德的忘年之交。記者葉英豪/攝影
侯友宜與「林董ㄟ」夫妻倆去年偶遇後，竟成為行善功德的忘年之交。記者葉英豪/攝影
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人一生能有幾次「行善功德」的「巧遇」？對生產電腦網路通訊周邊設備的智英科技公司「林董ㄟ」林宴臨說，很感謝以母親之名捐贈首輛復康巴士時偶遇偶像侯友宜，並弘願只要侯在新北市服務，每年捐贈2輛巴士，昨天履約時他還樂得直說，「還好侯友宜不是選省長，否則每個縣市每年都要捐2輛」。

正忙著新北市長選舉的侯友宜，昨天出席「林董ㄟ」林宴臨捐贈復康巴士活動時，兩位生性海派、豪爽一見面，話匣子就關不了。侯友宜笑著說，這趟「行善功德」全來自緣分。

他說，「林董ㄟ」去年8月間，欲以紀念過世母親之名捐贈復康巴士給市府，當時有人跟他開玩笑建議，捐贈時可邀請他的偶像副市長侯友宜與會，適巧社會局聯繫他辦捐贈儀式，他隨口一出「侯友宜來，我就去」。

就這樣，兩人在捐贈儀式中初相遇，竟如同老友般，話題聊不完。侯友宜說，最讓人詫異的是，「林董ㄟ」竟在捐贈儀式中宣布「只要侯友宜繼續在新北市服務，我就繼續捐，每年捐2輛，8年捐16輛…」。

這心願不是開玩笑，去年11月，「林董ㄟ」真的捐出第二輛，昨天捐出第三輛復康巴士，讓侯友宜感動著說，初到新北市服務時，全市才100輛復康巴士，如今已有455輛，「感謝所有像林董ㄟ這樣有愛心的個人與企業、團體、宮廟的愛心」，讓所有行動不便者就醫等更方便。

侯友宜與「林董ㄟ」夫妻倆（圖右1、2）聚精會神觀看復康巴士如何協助輪椅族上下車。...
侯友宜與「林董ㄟ」夫妻倆（圖右1、2）聚精會神觀看復康巴士如何協助輪椅族上下車。記者葉英豪/攝影
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智英科技公司負責人林宴臨（圖中深色衣者）將員工們視同家人，不僅過年過節大夥會回公...
智英科技公司負責人林宴臨（圖中深色衣者）將員工們視同家人，不僅過年過節大夥會回公司圍爐團圓，平常還在公司內搭伙。記者葉英豪/攝影
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「林董ㄟ」（圖左1起）和侯友宜等人仔細看著工作人員操作復康巴士，協助輪椅族上下車...
「林董ㄟ」（圖左1起）和侯友宜等人仔細看著工作人員操作復康巴士，協助輪椅族上下車作業。記者葉英豪/攝影
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「林董ㄟ」（圖右3）去年發願只要侯友宜在新北服務，每年捐贈2輛復康巴士，昨天真的...
「林董ㄟ」（圖右3）去年發願只要侯友宜在新北服務，每年捐贈2輛復康巴士，昨天真的「履約」，將嘉惠新北市所有需求者。記者葉英豪/攝影
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「林董ㄟ」談起去年偶遇自己偶像侯友宜的點點滴滴時，連台下錄影員工都聽得深深感動。...
「林董ㄟ」談起去年偶遇自己偶像侯友宜的點點滴滴時，連台下錄影員工都聽得深深感動。記者葉英豪/攝影
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侯友宜
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