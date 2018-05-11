科技公司董座發願：侯友宜在新北 每年捐2輛復康巴士

2018-05-11 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉英豪 ╱即時報導



侯友宜與「林董ㄟ」夫妻倆去年偶遇後，竟成為行善功德的忘年之交。記者葉英豪/攝影 分享 facebook 人一生能有幾次「行善功德」的「巧遇」？對生產電腦網路通訊周邊設備的智英科技公司「林董ㄟ」林宴臨說，很感謝以母親之名捐贈首輛復康巴士時偶遇偶像侯友宜，並弘願只要侯在新北市服務，每年捐贈2輛巴士，昨天履約時他還樂得直說，「還好侯友宜不是選省長，否則每個縣市每年都要捐2輛」。

正忙著新北市長選舉的侯友宜，昨天出席「林董ㄟ」林宴臨捐贈復康巴士活動時，兩位生性海派、豪爽一見面，話匣子就關不了。侯友宜笑著說，這趟「行善功德」全來自緣分。

他說，「林董ㄟ」去年8月間，欲以紀念過世母親之名捐贈復康巴士給市府，當時有人跟他開玩笑建議，捐贈時可邀請他的偶像副市長侯友宜與會，適巧社會局聯繫他辦捐贈儀式，他隨口一出「侯友宜來，我就去」。

就這樣，兩人在捐贈儀式中初相遇，竟如同老友般，話題聊不完。侯友宜說，最讓人詫異的是，「林董ㄟ」竟在捐贈儀式中宣布「只要侯友宜繼續在新北市服務，我就繼續捐，每年捐2輛，8年捐16輛…」。