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柯媽媽：若民進黨自提人選 以後互不相欠

2018-05-11 00:59中央社 台北10日電

柯文哲的母親何瑞英（左）與父親柯承發（右）。 圖／聯合報系資料照片
柯文哲的母親何瑞英（左）與父親柯承發（右）。 圖／聯合報系資料照片
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台北市長柯文哲在9日播出的電台專訪中對兩岸論述態度後續發酵，柯媽媽何瑞英今晚接受政論節目連線時表示，希望不要讓總統蔡英文為難，而若民進黨提名，以後雙方互不相欠。

柯文哲8日晚間接受綠色和平電台「有影上大聲」主持人陳雨鑫專訪，談到對兩岸一家親論述感到不悅的人抱歉、歹勢（台語：抱歉），外界解讀其為爭取與民進黨在年底合作，藉此釋出善意。

不過，柯文哲作法未引起共鳴，不僅綠營不買單、藍營認為其沒有核心價值，更有多名網友到柯文哲臉書粉絲頁留言，不認同柯的作法。柯文哲今天上午受訪時則稱，會說抱歉是情感撫慰。

未料，柯文哲媽媽何瑞英今晚接受三立電視台政論節目「54新觀點」連線，認為柯文哲說抱歉舉動沒有不好，否則每天被罵，「已經罵了半年多」。

她也強調，她與柯文哲全力支持蔡總統，若蔡總統願意與柯合作，相當歡迎，若蔡總統無法壓下黨內其他人，盼在蔡總統不會為難的情況下處理，不過，柯媽媽說，「如果你要自己提名，以後我們都互不相欠」。

面對主持人陳斐娟詢問有沒有叫柯文哲出來選總統，何瑞英說，柯文哲還不會走就學飛，也不敢選總統，現在說要選，就等著被民進黨修理；陳斐娟再追問，是不是沒選上市長就要選總統，何瑞英回答，選不上再說，不用現在說得這麼白。

何瑞英說：「我有我的考量，文哲有文哲的考量，我的考量是選不上（市長）再打算，看是要選（總統）還是怎樣。」如果順利連任，絕對會做滿4年。

何瑞英說到後面有點動氣，心疼兒子當醫生時受人尊敬，當市長後再怎麼認真作為都是被罵。

柯文哲民進黨陳斐娟
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