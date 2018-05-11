丁守中爭取化解恩怨 連勝文陣營：會支持黨提名人選

2018-05-11 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨台北市長提名人丁守中日前拜會黨主席吳敦義時允諾，將盡快逐一拜訪黨內大老與重要人士，化解過去歧見，爭取支持，讓外界關注丁是否拜會因上屆選舉產生恩怨的黨前主席連戰與上屆北市長初選對手連勝文。

丁守中陣營表示，丁要爭取團結勝選，一定要爭取所有黨內大老與重要人士支持，連戰與連勝文當然也是重要人士，一定會盡快拜訪爭取力挺。

不過國民黨內一度傳出，丁守中安排昨天拜會連戰，但丁守中辦公室否認相關訊息。連戰辦公室主任丁遠超也說，只要收到丁守中連繫拜訪要求，就會立即協助安排，但目前為止並沒有收到相關訊息。

上屆台北市長選舉，丁守中與連勝文對壘。丁刊登全版廣告，以「你還要再吻青蛙嗎？」質疑連勝文素人參政的可信賴度，還發出新聞稿質疑連勝文「能代表年輕世代嗎？」讓連陣營不滿。連戰辦公室更批丁曾為連戰學生卻「忘恩負義」，兩陣營選到翻臉。

也因上屆市長初選舊怨，這次丁守中初選過程，與連家關係一直被視為是無法團結黨內的關注焦點之一。如今丁出線，是否拜會連家父子化解宿願，也被認為是年底市長選戰泛藍整合關鍵因素。

對於連戰是否願意支持丁守中？丁遠超表示，現階段不必做任何揣測，等連戰與丁守中兩人見上面再說。

連勝文辦公室發言人錢震宇則說，只要是黨提名的候選人，連勝文都會支持，也會為他加油。但錢震宇也說，截至目前為止，還沒有接到來自丁守中陣營任何拜會要求，等收到丁守中訊息後再來安排。

丁守中陣營則認為，上屆國民黨台北市長提名連勝文後，在競選過程丁守中一直都有幫助連勝文，外界無需對丁與連家關係多做文章。