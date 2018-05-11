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吳敦義宴請歷任主席 連馬吳朱允輔選

2018-05-11 00:32聯合報 記者王寓中／台北報導

國民黨主席吳敦義昨邀請包含馬英九（圖中）等歷任黨主席餐敘。記者陳柏亨／攝影
國民黨主席吳敦義昨邀請包含馬英九（圖中）等歷任黨主席餐敘。記者陳柏亨／攝影
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距九合一選舉投票剩半年，國民黨黨主席吳敦義昨天邀前主席連戰馬英九、吳伯雄、朱立倫聚會，就黨的提名、選戰布局策略、各縣市選情等深入交換意見，同時也向歷任主席說明黨必須借錢發薪水的財務困境。面對年底選舉在人、資源等各方面的挑戰，連、馬、吳、朱都允諾加入中央助選團，全力配合中央黨部輔選候選人。

對同為前任黨主席的洪秀柱缺席，吳敦義特別解釋，洪秀柱是因哥哥開刀，要照顧親人早安排私人行程，並非刻意迴避；對年底選舉助選和輔選，洪秀柱則強調，屆時她不請也會到，絕不會缺席。

吳敦義會後受訪，對媒體詢問是否向歷任主席提及選舉經費及募款，吳敦義說，講錢就很不好意思，可是總是要籌募一些必要的經費，請大家一起共襄盛舉，媒體追問是否向在場前主席們募得若干經費、與會者是否捐錢，吳說，「我不能跟他們說現金，這個總是把心願傳達了，然後拜託他們，一起努力嘛！」

據了解，吳敦義在席間提到國民黨財務困境，包括黨產會卡住黨產等，四位前主席表示全力配合，但並未具體提到前主席分攤金或募款額度。

吳敦義會前表示，國民黨多數縣市長人選已完成提名，歷任主席雖然離開黨的實際工作崗位，但依然對黨非常關心，鼎力支持，應該在這個時段邀請他們聽取對黨的任務做扼要簡報，讓黨的前主席對近況深入了解。

吳敦義洪秀柱朱立倫馬英九連戰
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