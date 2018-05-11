政見喊20年只立一個樁…萬年「選票提款機」 這次還信？

位在中興新村光華國小圍牆外一座「台中捷運」的測設樁，省政府在二十幾年前敲定了。記者張家樂／攝影 分享 facebook

每到選舉，候選人都會洋洋灑灑提出一堆政見，為獲得支持，政見都是「投選民所好」，知道選民想要什麼，就統統列在政見裡。但令選民疑惑的是，有些建設政見像跳針似，每次選舉都被拿出來，而且上自總統、縣市長下至鄉鎮民代表、村里長，政見都一樣。

「萬年」政見，有的在多年後終於推動 ，有的則至今仍停留在政見階段。今年是選舉年，選民可能又要聽到不少「耳熟能詳」的政見。

中彰投「老」政見多 聽到都會背

行政院長賴清德今年1月到彰化縣府參加落實前瞻基礎建設暨長照業務座談會，承諾彰化鐵路高架化一定要做。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

每回選舉，中彰投都有固定熱門話題政見，台中市從議員、立委、市長到總統選舉都提「恢復中橫通車」，但一直沒有結論；「彰化鐵路高架化」則是彰化縣的選舉話題。至於精省後中興新村往何處去？台中捷運延到南投，也被候選人談了20幾年。

4年前，李文忠競選南投縣長，在民進黨主席蔡英文陪同下，宣布台中捷運要延到南投。4年快過了，最近的中彰投苗首長會議，還在討論「中捷藍線」延到南投。每回選舉，就有候選人大談中捷進南投，但選完，一切就沒了。

搶救中興新村 20年沒成功

對中興新村的未來，候選人各有主張，有人建議興建青年住宅，有人建議蓋社會住宅。記者張家樂／攝影 分享 facebook

南投縣副縣長陳正昇說，早在宋楚瑜當省長時，中捷進南投就已定案，中興新村光華國小旁的測設樁，就是明證。精省20年了，還停留在選舉話題，真是沒進步。

精省後，中興新村曾被定位為大學城、國際會展中心，但沒有一樣實現。最近藍綠南投縣長候選人，都提出中興新村蓋青年住宅的主張，在地居民都覺得好笑，「每次選舉就拿中興新村來騙選票」。一名南投縣議員調侃說，若行政院長賴清德真把中央部會遷到中興新村，日後要參選的人恐怕要煩惱了，因為得另外再找去新政見。

中橫「斷斷續續」20年 今年能通？

中橫公路通車是台中山城人的願望，每次大小選舉總會被提及。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民國88年921大地震重創中橫公路，一路重建，花22億修復，卻在民國92年預定7月通車典禮前夕，敏督利颱風帶來72水災，再度摧毀中橫谷關到德基段。每次選舉，候選人一定大聲疾呼「恢復中橫通車」，前總統陳水扁、馬英九也如此，市長、市議員選舉也是重要政見。

中橫公路目前正在加強明隧道等工程，保障用路人安全。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在藍綠分別使力下，在安全強化方面，目前還剩下3項明隧道及橋梁邊坡防護工程，預計今年6月到7月初完工。公路總局表示在安全評估無虞狀況下，將著手開放中型巴士通行，目前陸續進行評估、現勘，5月中下旬實車模擬蒐集資料，6月提期中報告，9月期末報告，台中市政府希望趕在今年底前通車，了結這項「共同」政見。

彰化鐵路高架化 賴揆拍胸脯 縣長賭官位？

懸宕20年的「彰化鐵路高架化」，也是每次選舉時就被拿出來談，行政院長賴清德今年初到彰化說「彰化鐵路高架化絕對要做」，讓387億高架化經費似乎已拍板定案，但除了經費，後頭還有環評，當地居民都希望這次不再是選舉話題。

彰化縣議員林世賢最近問縣長魏明谷，敢不敢打包票說「鐵路高架化如果選後沒做，縣長要辭職？」魏明谷說，行政院長既然說要做就會做，且計劃也都擬出，在排審查時間了，請大家相信，彰化鐵路高架化這次是玩真的。

跟松機說掰掰 台北市長只是「喊爽的」

松山機場遷建，是多位台北市長「共同」政見 。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北松山機場在台北都市擴張後，搬遷的主張從1998年開始就被候選人列為政見，提出者藍綠都有，大多在馬英九、郝龍斌、陳水扁、李應元及謝長廷選台北市長時。台北市長柯文哲上次參選也主張遷移，現在藍綠丁守中、姚文智及無黨籍李錫錕也持相近看法。

但松機涉及國安，根本非台北市長能決定。將以無黨籍參選台北市長的邱文祥曾當過台北市副市長，他說，廢松機是假議題，請先問總統府和國防部。另一無黨籍蘇煥智也表示，松機涉及國安，應請國防部評估是否可能遷移；並說市長一任4年，決策從形成到執行，不可能在4年內做到。

桃園軌道建設 「飛天遁地」吵不完

桃園捷運棕線高架化爭議，近日地方商家串連拉起布條反對。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

桃園航空城、鐵路地下化與桃園捷運綠線、棕線被視為桃園重大建設指標，但喊了好幾年仍看不到實際進展，航空城甚至被酸是「喊空城」，今年底大選將屆，勢必又將成為政見焦點。其中，航空城是前副總統呂秀蓮選桃園縣補選縣長時提出，後來朱立倫、吳志揚到鄭文燦逾20年，今年3月才獲內政部都市計畫委員會審議通過。

捷運棕線可行性研究報告規畫為全線高架化，地方反彈，沿線商家串連掛布條，反對萬壽路營運高架接駁車，恐影響店家生計，要求市長下鄉傾聽民意，「嘜騙龜山人選票」。市長鄭文燦反駁說，有議員謠傳捷運棕線在縣府時代採取地下化設計，到市府時代才改為高架，事實上棕線一直都是高架化版本，有心人士不該顛倒是非造成地方誤解。