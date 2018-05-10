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吳敦義邀宴歷任主席 請益選戰與黨財務

2018-05-10 19:35聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

國民黨主席吳敦義晚上首度邀請包含連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫與洪秀柱等5位歷任黨主席餐敘，向各位前主席說明黨務現況，並爭取支持。不過洪秀柱因在高雄輔選，沒有出席。

吳敦義說，因為縣市長提名已經完成大半，所以要向前主席們做報告；至於洪秀柱缺席，吳敦義則說，洪在高雄另有輔選行程，所以不克出席。

國民黨主席吳敦義邀請包含朱立倫（圖）等歷任黨主席餐敘，向前主席說明黨務現況，並爭...
國民黨主席吳敦義邀請包含朱立倫（圖）等歷任黨主席餐敘，向前主席說明黨務現況，並爭取支持。記者陳柏亨／攝影
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國民黨主席吳敦義晚上邀請包含馬英九（圖）等歷任黨主席餐敘，向前主席說明黨務現況，...
國民黨主席吳敦義晚上邀請包含馬英九（圖）等歷任黨主席餐敘，向前主席說明黨務現況，並爭取支持。記者陳柏亨／攝影
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國民黨主席吳敦義（圖）昨晚邀請包含連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫等歷任黨主席餐敘，...
國民黨主席吳敦義（圖）昨晚邀請包含連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫等歷任黨主席餐敘，向前主席說明黨務現況，並爭取支持。記者陳柏亨／攝影
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國民黨主席吳敦義邀請包含連戰（圖）等歷任黨主席餐敘，向前主席說明黨務現況，並爭取...
國民黨主席吳敦義邀請包含連戰（圖）等歷任黨主席餐敘，向前主席說明黨務現況，並爭取支持。記者陳柏亨／攝影
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國民黨主席吳敦義邀請包含吳伯雄（圖）等歷任黨主席餐敘，向前主席說明黨務現況，並爭...
國民黨主席吳敦義邀請包含吳伯雄（圖）等歷任黨主席餐敘，向前主席說明黨務現況，並爭取支持。記者陳柏亨／攝影
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吳敦義洪秀柱吳伯雄
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