吳敦義邀宴歷任主席 請益選戰與黨財務

2018-05-10 19:35 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義晚上首度邀請包含連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫與洪秀柱等5位歷任黨主席餐敘，向各位前主席說明黨務現況，並爭取支持。不過洪秀柱因在高雄輔選，沒有出席。